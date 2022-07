Mahmood, il nuovo drastico cambio look: per l’estate sfoggia i baffi sottili Mahmood si sta godendo qualche momento di relax tra un concerto e l’altro e ne ha approfittato per cambiare look in modo drastico. Nelle ultime ore ha sorpreso i fan con dei baffetti sottili.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai entrata nel pieno e le star non possono fare a meno di documentare le loro vacanze sui social, suscitando l'invidia di tutti i followers che vedono le ferie ancora come un lontano miraggio. Mahmood non fa eccezione, anzi, si è lasciato immortalare spesso in costume e con dei look vacanzieri super trendy. Certo, continua a incantare il pubblico durante i concerti del suo tour estivo, ma nei giorni di pausa si gode un po' di meritato relax. Lo avevamo lasciato sul palco con degli originali pantaloni "trasformabili" e oggi lo ritroviamo alle prese con la tintatella con un nuovo look: ecco come si è mostrato sui social nelle ultime ore.

Tutti i cambi look di Mahmood

Mahmood è un'icona di stile libera e genderless che non ha paura di osare, soprattutto quando si parla di hair look. Sebbene fin dagli esordi sia rimasto quasi sempre fedele alla chioma corta e scura, di tanto in tanto ha sperimentato delle acconciature super originali. Ha sfoggiato il doppio taglio con le rasature laterali, ha aggiunto delle sopracciglia rosso fuoco alla sua immagine e ha addirittura provato l'effetto "tricolore": insomma, il cantante ha un animo originale e creativo e non ha paura di metterlo in mostra. Solo di recente, però, ha portato una piccola novità sul viso.

Mahmood con le sopracciglia rosse

Mahmood per la prima volta coi baffetti

Fino ad ora Mahmood aveva rivoluzionato il suo stile solo per quanto riguarda i capelli, mentre in fatto di barba aveva preferito rimanere con il viso glabro, osando di tanto in tanto con una barba leggermente incolta. Certo, durante la sua ultima visita al barbiere aveva giocato con lui facendosi lasciare baffi e pizzetto prima di rasarsi, ma solo di recente ha messo in atto un cambio look drastico. Il cantante s è lasciato crescere dei baffetti sottili e si è immortalato con orgoglio in alcuni video selfie postati tra le Stories. Durante il prossimo concerto debutterà sul palco in questa versione inedita? L'unica cosa certa è che sta bene "in tutte le salse".