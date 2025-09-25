stile e Trend
Cosa ha indossato Elodie per lo spettacolo al teatro Alla Scala di Roberto Bolle

Elodie si è concessa una serata speciale insieme agli amici Mahmood e Joan Thiele: insieme sono andati al teatro Alla Scala a vedere lo spettacolo di Roberto Bolle. Cosa ha indossato per l’occasione?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Elodie è più impegnata che mai sul fronte professionale ma ieri ha deciso di concedersi una temporanea pausa dagli appuntamenti professionali, dalle prove per il tour nei palazzetti alla Milano Fashion Week. Dopo essere stata allo show di Diesel in compagnia di Andrea Iannone e dell'amica Diletta Leotta, ieri sera l'ha dedicata a un appuntamento speciale: lo spettacolo di Roberto Bolle, che al teatro Alla Scala ha messo in scena il balletto Trittico Lander/Kylián/Kylián. A farle compagnia c'erano due cari amici "famosi", Mahmood e Joan Thiele, che sono stati lieti di farsi immortalare in sua compagnia a fine show. Cosa ha indossato la cantante per l'occasione?

Il look formale di Elodie

Siamo ormai abituati a vedere Elodie sui palcoscenici nazionali più ambiti e in ogni occasione lascia trionfare la sensualità e l'audacia tra micro shorts, abiti trasparenti e scollature maxi. Per la serata Alla Scala ha però cambiato drasticamente stile, rispettando il dress code formale imposto al teatro dell'Opera. Non per questo ha rinunciato al glamour, anzi, ha proposto un look che si rivelerà perfetto per le serate super chic. La cantante ha lasciato nell'armadio i mini dress e i body sgambati, questa volta ha abbinato una semplice camicia di raso bianco a un paio di pantaloni dark, un modello palazzo a vita bassa che ha messo in risalto la silhouette slanciata, lasciando leggermente in vista l'ombelico. Capelli sciolti e lisci, make-up appena accennato e gioielli scintillanti: anche in versione formale Elodie è sempre impeccabile.

Elodie Alla Scala con Mahmood e Joan Thiele

Cosa dire, invece, dei suoi compagni di "avventura" Joan Thiele e Mahmood? La prima è rimasta fedele al suo stile sopra le righe con un maxi mantello di raso nero, lo ha abbinato all'immancabile treccia, che però questa volta ha decorato con dei nastrini bianchi al suo interno. Il cantante, invece, ha seguito il trend del total black ma rivisitandolo in chiave provocante, ovvero con dei pantaloni classici e una camicia di raso portata sbottonata, così da lasciare il petto nudo. Ha poi tenuto i capelli messy, cosa che non faceva da diverso tempo. Chi dei tre si aggiudica il titolo di re di stile della serata?

Quanto costano i look di Elodie per il concerto a San Siro e chi ha firmato i suoi abiti
Elodie con Roberto Bolle, Mahmood e Joan Thiele
Elodie con Roberto Bolle, Mahmood e Joan Thiele
