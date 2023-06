Mahmood è il re delle sfilate parigine: sorprende coi pantaloni trasparenti che sembrano di plastica Mahmood è a Parigi per la Fashion Week e da diversi giorni sta partecipando alle sfilate Uomo della stagione P/E 2024. Oggi ha seguito lo show di Rick Owens, sorprendendo i fan con degli audaci pantaloni trasparenti.

A cura di Valeria Paglionico

È in corso la Paris Fashion Week dedicata alla Moda Uomo e sono moltissime le Maison che stanno presentando le loro collezioni Primavera/Estate 2024 con degli show spettacolari e d'impatto. Al di là di Louis Vuitton col debutto di Pharrell Williams nei panni di direttore creativo, tra le sfilate più attese non poteva che esserci anche Rich Owens, designer visionario e futurista che da sempre anticipa le tendenze con dei look dark e sopra le righe. Tra le prime file del front-row c'era anche l'italianissimo Mahmood, che da qualche giorno a questa parte ha dimostrato di essere il re di stile della Settimana della moda francese.

Mahmood alla sfilata di Rick Owens

Mahmood è tra i grandi protagonisti del mese dedicato alle Fashion Week: dopo aver sorpreso tutti da Prada con la canotta di pelle, ora è volato a Parigi. Qui ha preso parte prima alla sfilata di Louis Vuitton con un maxi bomber di raso, poi allo show di Rick Owens, stilista che in più di un'occasione ha firmato i suoi outfit, dal completo con i vertiginosi tacchi a spillo sfoggiato alla prima de La Sirenetta alla giacca trasparente dell'ultimo Sanremo. Non poteva mancare al lancio della linea P/E 2024 avvenuto al Palais de Tokyo, dove ha trionfato un'eleganza cupa e determinata con degli outfit in prevalenza total black.

Rico Owens con Mahmood

Il look glamour di Mahmood

Al termine della sfilata Mahmood non ha esitato a posare al fianco di Rick Owens in persona e per l'occasione ha puntato tutto su un look glamour firmato proprio da lui. Il cantante ha abbinato una canotta nera trasparente dal taglio irregolare a un paio di pantaloni trasparenti in color panna che sembrano essere trasparenti. Fanno parte della collezione P/E 2023 e sono realizzati in pelle di bovino: si chiamano Bolan Bootcut, hanno 5 tasche a toppa con impunture e lasciano le gambe in vista. A completare il tutto non sono mancati gli anfibi dall'animo rock e degli occhiali da sole a mascherina in pieno stile divo. Mahmood non fa forse concorrenza ai divi internazionali con i suoi look?

