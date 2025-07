La principessa Charlotte con Leonor e Sofia di Spagna alla finale delle rispettive squadre di calcio

L'Inghilterra di Wiegman si è confermata campione d'Europa dopo la vittoria sulla sulla Spagna. Le due squadre di calcio si sono scontrate in campo nella finale dell'Europeo di calcio femminile di Basilea (Svizzera) e le Leonesse hanno difeso il titolo conquistato nel 2022. Per loro è stata la rivincita dopo il titolo Mondiale delle iberiche ottenuto nel 2023. Non potevano mancare alla partita i rappresentanti delle rispettive famiglie reali. C'erano William e la secondogenita Charlotte per l'Inghilterra, le sorelle Leonor e Sofia per la Spagna.

La principessa Charlotte incontra le principesse Leonor e Sofia

Al St.Jakob-Park Stadium di Basilea per finale dell’Europeo femminile c'erano anche i rappresentanti delle famiglie reali dei due Paesi chiamati a giocarsi la vittoria. In campo Inghilterra (campione in carica) contro Spagna (soprannominata La Roja). In tribuna c'erano il principe William e la figlia Charlotte, la secondogenita. La bimba ha ereditato dai genitori la passione per lo sport e qualche giorno fa si è goduta anche la finale di Wimbledon, ma in quel caso era presente all'evento anche Kate Middleton, stavolta assente. Sono accorse a Basilea anche Leonor e Sofia di Spagna, pronte a fare il tifo e motivare il team femminile. I quattro hanno avuto modo di scambiare qualche parola e di scattare delle foto, anche se alla fine del match sicuramente sono stati padre-figlia i più felici!

Il futuro re d'Inghilterra ha indossato un completo nero con camicia bianca, aggiungendo una cravatta a righe nei colori della bandiera nazionale inglese. Pois per la piccola Charlotte: un abitino blu e bianco con maniche volant, fila di bottoncini frontale e gonna a trapezio. È lo stesso vestito indossato l'anno scorso alla finale del torneo di tennis, firmato Guess, a cui stavolta ha aggiunto un cardigan beige e un paio di ballerine.

Completo bianco per l'erede al trono spagnolo, "spezzato" con una elegante giacca gessata a sfondo blu con righine bianche. Colori chiari anche per l'infanta Sofia, che però ha dato un tocco di colore che non poteva essere altro che rosso, in onore della nazionale spagnola. Al termine della partita padre e figlia hanno scritto sui social, per congratularsi con le Leonesse: "Che partita! Siete i campioni d'Europa e non potremmo essere più orgogliosi di tutta questa squadra. Godetevi questo momento".