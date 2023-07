Kim Kardashian alla sfilata di Dolce&Gabbana incanta con l’abito dal maxi strascico Con un look da vera diva, Kim Kardashian ha preso parte alla sfilata di Dolce&Gabbana, che ha presentato in Puglia la collezione Alta Moda.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana

Kim Kardashian è volata in Italia per un appuntamento imperdibile. Assieme a sua madre Kris Jenner ha raggiunto la Puglia, per assistere alla sfilata di Dolce&Gabbana. Non potevano mancare le due, grandi amiche di vecchia data della Casa di moda. L'imprenditrice è ospite fissa agli show del brand (era presente anche durante la Milano Fashion Week) e proprio per Dolce&Gabbana ha fatto recentemente da stilista, dando il suo contributo alla collezione Primavera/Estate 2023.

Dolce&Gabbana sfila in Puglia

Dolce&Gabbana ha scelto la Puglia per presentare le collezioni di Alta Gioielleria, Alta Sartoria (dedicata all'uomo) e Alta Moda. Dopo le sfilate a Capri, Venezia e Siracusa, i designer siciliani Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno puntato su altre location suggestive. Dopo il cocktail di benvenuto a Borgo Egnazia, gli show si sono svolti: tra gli ulivi di Pettolecchia a Fasano, nella bianca Ostuni e tra i trulli di Alberobello. Martedì 11 luglio poi si svolgerà l'evento conclusivo, un party alla Masseria San Domenico di Savelletri. Tra gli ospiti c'erano anche Kim Kardashian e Kris Jenner, venute appositamente in Italia per l'occasione.

Il look da diva di Kim Kardashian

La famiglia Kardashian-Jenner ama molto l'Italia. Non a caso, proprio qui scelse di sposarsi Kim Kardashian nel 2014, anno del sì con Kanye West. E stessa cosa ha fatto Kourtney Kardashian: il matrimonio con Travis Barker si è svolto a Portofino. Kim Kardashian, le sue sorelle e Kris Jenner vengono spesso nel Belpaese e stavolta l'occasione l'ha fornita Dolce&Gabbana.

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana

La Maison ha invitato l'imprenditrice e sua madre alla sfilata che si è tenuta tra i trulli di Alberobello. L'influencer ha scelto un look da vera diva: un abito bordeaux "arricciato" con scollo a barca e spalle nude, maxi fiocco in vita, guanti trasparenti e una gonna ampissima asimmetrica (più corta davanti) con lungo strascico posteriore.

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana

Ha completato l'outfit con un vistoso collier, un gioiello di diamanti con grosso pendente centrale, a cui ha aggiunto un anello e un paio di piccoli orecchini a bottone, che hanno conferito al tutto un tocco di luce. La diva si è confermata un'icona fashion.