Kate Middleton speaker radiofonica per un giorno: indossa il blazer low cost e un nuovo gioiello

Il principe e la principessa del Galles sono stati ospiti del programma Newsbeat di BBC Radio 1 per parlare di salute mentale con degli esperti in materia, rivolgendosi soprattutto al pubblico più giovane. La coppia è molto attenta al tema, su cui hanno cercato spesso di sensibilizzare, aiutando associazioni benefiche e parlando dell'argomento in ogni occasione possibile. Kate Middleton in particolare è molto attenta. Lo scorso maggio è stata nominata Royal Patron della MMHA, un'associazione che si occupa di salute mentale perinatale in tutto il Regno Unito. Ma già nel 2016, quando è stata nominata per un giorno direttrice della versione inglese dell’Huffington Post, ha scritto un post in merito alla salute mentale dei bambini, da tutelare e proteggere sempre. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale è tornata a lanciare il suo messaggio di sensibilizzazione.

Kate Middleton speaker per un giorno

William e Kate sono stati invitati da BBC Radio 1 per parlare di salute mentale, in occasione della Giornata mondiale ad esse dedicata, assieme ad altri cinque ospiti. Erano presenti la dottoressa Abigail Miranda, una psicologa dell'educazione e dell'infanzia; António Ferreria, un attivista per la salute mentale con diagnosi di schizofrenia e disturbo di personalità; Ben Cowley, musicoterapista e consulente per la salute mentale per il Royal Welsh College of Music and Drama; Emma Hardwell, che offre supporto per la salute mentale ai minori di 25 anni. La puntata (registrata) andrà in onda l'11 ottobre. La principessa ha posto l'attenzione sul senso di colpa che spesso accompagna certe diagnosi e sul fatto che queste ultime non siano mai uguali, perché ogni persona ha bisogni diversi.

Il look di Kate Middleton

Kate Middleton è un fan del blazer. È il capo must del suo guardaroba, sia in versione di lusso che low cost e al momento è uno dei più trendy, per la stagione Autunno/Inverno 2022-23. La principessa, infatti, pur amando alcuni brand di alto livello, è nota per la sua attenzione al riciclo degli abiti (che riutilizza a distanza di tempo) e ai marchi accessibili. Non a caso, quando indossa un capo di Zara diventa sold out in pochissimo tempo.

Anche per registrare la puntata di Newsbeat ha optato per un blazer low cost.

in foto: blazer Zara

Anche per registrare la puntata di Newsbeat ha optato per un blazer low cost. Ne ha indossato un modello beige con bavero rovesciato, tasche a filetto e chiusura con gancio metallico già indossato in passato: è nota la passione della principessa per il riciclo. Lo ha infatti sfoggiato per una visita a un'associazione di beneficenza questa estate, a giugno. È di Zara e costava all'epoca poco più di 50 euro: al momento non è disponibile online.

in foto: collana Laura Lombardi

Stavolta lo ha abbinato a un sottogiacca beige e a un paio di pantaloni scuri. La collana sembra una new entry della sua collezione di gioielli: è in ottone placcata oro 14kt, con maglia ovale e un ciondolo a forma di cuore, del brand Laura Lombardi. Sul sito ufficiale del brand costa 267 euro. È un gioiello insolito per Kate Middleton, che preferisce accessori poco appariscenti e in perle, piuttosto che quelli vistosi e pesanti.