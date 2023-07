Jennifer Lopez festeggia con Ben Affleck il primo anniversario di matrimonio col minidress sparkling Con una romantica cenetta, J-Lo e Ben Affleck hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio. Look scintillante (e griffato) per la popstar.

È passato un anno dal matrimonio più chiacchierato del 2022. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno pronunciato il fatidico sì, con un piccolissimo ritardo: appena 20 anni! La coppia è stata una delle più paparazzate dei primi anni Duemila: erano arrivati a un passo dalle nozze nel 2003, ma si erano invece lasciati, con grande gioia dei rispettivi fan. In tanti hanno sperato, per anni, che tornassero insieme: ed è accaduto. La popstar e l'attore si sono ritrovati e sono diventati marito e moglie. A distanza di un anno dal fatidico sì sono più innamorati che mai: non potevano non celebrare il primo anniversario di matrimonio.

J-Lo e Ben Affleck innamoratissimi

L'estate scorsa Ben Affleck e J-Lo hanno pronunciato il fatidico sì e lo hanno fatto due volte. La coppia ha fatto le cose in grande stile. Prima si sono sposati in gran segreto il 16 luglio nella contea di Clark, nel Nevada. Poi sono partiti per una romantica luna di miele a Parigi. Al rientro, hanno voluto condividere la loro gioia con amici e parenti.

Hanno quindi organizzato una mega festa nella villa in Georgia dell'attore (la stessa che avrebbe dovuto ospitare la cerimonia 20 anni fa). Per questo secondo matrimonio, la popstar ha indossato ben tre vestiti. A distanza di un anno dal primo sì, quello più importante, hanno festeggiato insieme l'anniversario, sia coinvolgendo la famiglia che soli.

Il look di J-Lo

Domenica 16 luglio la coppia ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio. Prima si sono concessi un pranzo di famiglia coi figli, poi hanno proseguito la giornata soli soletti, con un appuntamento romantico. Per pranzo, la cantante ha indossato un coloratissimo maxi abito floreale rosso e bianco di Nibi The Label: è il modello percy da 238 euro. Lo ha abbinato a una borsa a tracolla Chanel negli stessi colori e a un paio di décolleté con plateau Gucci.

Per la serata, ha optato per qualcosa di più glamour. I due hanno cenato insieme al ristorante Giorgio Baldi di Santa Monica. La popstar ha sostituito il maxi abito con un mini dress di Valentino bianco avorio tempestato di pizzo, ricami floreali e cristalli: costa circa 6600 euro. Ha aggiunto un paio di sandali argento metallizzato e una mini bag verde. L'outfit "da sposina" perfetto, per una serata da ricordare.