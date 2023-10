Jennifer Lopez è una dea in verde: il look scintillante per l’appuntamento romantico con Ben Affleck Jennifer Lopez si è concessa una serata romantica col marito Ben Affleck e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di sensualità: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che solo all'inizio di una relazione ci si possono concedere degli appuntamenti super romantici col partner? Lo verità è che organizzare delle dolci serate a due con una certa frequenza è uno dei segreti per mantenere vivo il rapporto, anche quando si vive insieme o si è sposati. Lo sa bene Jennifer Lopez, che proprio nelle ultime ore si è servita dei social per documentare la sua "date night" col marito Ben Affleck. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile, glamour e sensualità? Ecco i dettagli del suo look "da appuntamento" tutto da imitare.

L'appuntamento romantico di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno approfittato del 40esimo compleanno dell'amica Pia Miller per concedersi una romantica serata di coppia. È stata però la popstar a documentare l'evento con un post social che ha accompagnato alla didascalia "Date night" (con tanto di emoticon a forma di cuore bianco). Se fino a qualche giorno fa posava sui social in intimo per la nuova campagna pubblicitaria di cui è testimonial, ora ha lasciato spazio al glamour. Il suo look da appuntamento è in uno scintillante verde mela e mette in risalto le curve mozzafiato che da sempre la contraddistinguono.

Jennifer Lopez in verde mela

L'abito verde mela di Jennifer Lopez

Per la serata romantica con Ben Jennifer ha indossato un lungo e sinuoso abito tempestato di paillettes verdi, un modello fasciante con un profondo scollo a V che ha messo in risalto il décolleté e la gonna alla caviglia caratterizzata da un maxi spacco laterale arricchito da esuberanti ruches. Non sono mancati i tacchi a spillo in tinta, per la precisione un paio di sandali "metallici", ma ha rinunciato ai gioielli, così da "far brillare" solo il vestito. Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up curato nei minimi dettagli e drink a base di lime tra le mani: Jennifer Lopez potrà pure aver superato i 50 anni ma non per questo ha perso la sua innata bellezza e sensualità.