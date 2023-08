Jennifer Lopez, gli auguri romantici a Ben Affleck: sulla T-shirt c’è una poesia d’amore Con una romantica dedica sulla T-shirt, Jennifer Lopez ha fatto gli auguri di buon compleanno al marito Ben Affleck.

A cura di Giusy Dente

Sono terminate le vacanze italiane di Jennifer Lopez. La cantante ha trascorso qualche giorno in uno dei suoi posti preferiti, Capri. Qui, tra shopping in centro e giri in barca, ha fatto anche una tappa in un locale che ama particolarmente e ha deliziato i presenti con un'inaspettata esibizione. La popstar era da sola: nessuna traccia di Ben Affleck. Ma in vista del 51esimo compleanno di lui, ha fatto ritorno a casa per festeggiare insieme.

J-Lo e Ben Affleck sono innamoratissimi

La cantante e l'attore si sono ritrovati a distanza di 20 anni. La loro storia d'amore è stata una delle più chiacchierate nei primi anni Duemila. Erano in procinto di sposarsi, quando del tutto inaspettatamente hanno invece annunciato la rottura. Le loro vite hanno preso strade differenti per molto tempo, per poi incrociarsi di nuovo, stavolta definitivamente. I rispettivi fan sono stati sin da subito entusiasti: in fondo non avevano mai smesso di sperare nel ritorno di fiamma, culminato con le nozze. I due si sono sposati l'anno scorso, nella stessa location che avrebbe dovuto ospitare la cerimonia 20 anni (la maxi villa di lui). Oggi Jennifer Lopez e Ben Affleck sono innamorati e felici. Dopo aver festeggiato insieme il compleanno di lei, si sono riuniti anche in occasione del compleanno di lui.

Il compleanno di Ben Affleck

Jennifer Lopez non poteva certo lasciare solo Ben Affleck nel giorno del compleanno. L'attore ha compiuto 51 anni il 15 agosto e gli sposini lo hanno trascorso insieme. La popstar è stata avvistata mentre lasciava il Maybourne Hotel di Beverly Hills, poco dopo il rientro dalla vacanza in Italia. Per rendere omaggio al grande amore della sua vita, J-Lo ha indossato una maglietta a lui dedicata. Sulla T-shirt bianca (abbinata a leggings neri e scarpe da ginnastica) c'era infatti la stampa in nero di una poesia di Rumi, noto poeta persiano del XIII secolo. Il vero recita "You are the soul of the universe and your name is love". Significa: "Tu sei l'anima dell'universo e il tuo nome è amore".