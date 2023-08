Le vacanze italiane di Jennifer Lopez: a Capri in abito corsetto floreale (senza Ben Affleck) Jennifer Lopez ha scelto di nuovo l’Italia per le vacanze estive: si trova a Capri, ma di Ben Affleck nessuna traccia.

A cura di Giusy Dente

Per Jennifer Lopez non è estate, senza un salto in Italia! La popstar è una grande fan del Belpaese e spesso si è recata qui per le vacanze estive. E visto che si torna sempre dove si è stati bene, quest'anno è ancora in un posto del cuore: l'isola di Capri.

J-Lo è innamorata dell'Italia

La scorsa estate Jennifer Lopez è stata spesso in Italia. Assieme a Ben Affleck si è goduta qualche giorno a Ortigia, isoletta di fronte a Siracusa: qui Dolce&Gabbana li avevano invitati in occasione di una sfilata. Più di recente per girare lo spot della bevanda da lei lanciata, la popstar non ha avuto dubbi: ha scelto il Belpaese. Il set è stato allestito in una lussuosa villa di Marina Piccola, a Capri. Proprio Capri è uno dei suoi luoghi del cuore, che ama particolarmente. L'anno scorso si è recata lì coi figli: era attesa in qualità di ospite speciale di un evento di beneficenza, presso la Certosa di San Giacomo. In quei giorni è diventato virale il video in cui canta That's Amore in un ristorante, in perfetto stile italiano.

E non era la prima volta sull'isola. Ci era già stata nel 2018, dove aveva improvvisato uno show a sorpresa in un locale, stupendo tutti i presenti esibendosi sulle note di Let’s Get Loud. All'epoca era ancora sentimentalmente legata ad Alex Rodriguez, che era con lei presso la famosa Taverna Anema e Core, il posto più rinomato di Capri, frequentatissimo dalle celebrity.

Jennifer Lopez a Capri: ma dov'è Ben Affleck?

Stavolta Jennifer Lopez è tornata a Capri, ma da sola. Con lei non ci sono né il marito né i figli. La cantante è stata vista passeggiare per il centro e fare shopping: per lei c'è stato un bagno di folla, all'esterno dei negozi. Si è goduta un pranzo in riva al mare con alcuni amici e ha condiviso il momento con fan e follower, sui social.

in foto: abito Zimmermann

Per l'occasione ha indossato un abito Zimmerman con ampia gonna midi, corpetto con bretelline sottili, stampa floreale nei toni del blu su fondo panna. Costa 700 euro. Lo ha abbinato ad accessori griffati: occhiali da sole Burberry, orecchini Dior, borsa Ralph Lauren, ballerine Gucci. Tutti si chiedono se Ben Affleck nelle prossime ore la raggiungerà sull'isola, per una romantica vacanza di coppia.