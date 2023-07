Jennifer Lopez, doppio look per la festa di compleanno: balla sui tavoli tra cristalli e bikini Jennifer Lopez ha compiuto 54 anni il 24 luglio ma solo nelle ultime ore ha condiviso le foto della maxi festa organizzata nella villa di Los Angeles: ecco i dettagli dei due look scelti per le celebrazioni.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez ha appena compiuto 54 anni ma nessuno lo direbbe, anzi, continua a fare invidia anche alle giovanissime con la sua forma fisica impeccabile. Sebbene il compleanno fosse il 24 luglio, solo nelle ultime ore ha condiviso sui social le foto della maxi festa organizzata in compagnia degli amici più cari. Qualche giorno fa aveva anticipato le celebrazioni con alcuni scatti in intimo e kimono, ora ha mostrato la sua vera natura: nonostante l'età che avanza, è ancora una ragazza scatenata che sa come divertirsi e come diventare l'anima del party. Per un'occasione simile poteva mai rinunciare al glamour?

La festa di compleanno nella maxi villa a Los Angeles

Avete intenzione di organizzare un party da urlo per il vostro compleanno? Dovete prendere ispirazione da Jennifer Lopez, che per i 54 anni ha deciso di fare le cose in grande aprendo le porte della maxi villa che ha comprato lo scorso marzo col marito Ben Affleck.

Jennifer Lopez in Valentino

Un banchetto con una miriade di amici, brindisi continui e un'esclusiva esibizione (con tanto di balletti scatenati) sul tavolo: la popstar è apparsa decisamente scatenata nel suo grande giorno. Naturalmente non ha rinunciato allo stile glamour e ne ha approfittato per sfoggiare due diversi look, uno da evento di gala e l'altro più vacanziero ma con qualche dettaglio super sofisticato.

Il completo Valentino

I due look per il birthday party

Per dare il via ai festeggiamenti, probabilmente perché ha organizzato la prima parte del party in piscina, Jennifer Lopez ha puntato tutto su un micro bikini con reggiseno a triangolo e tanga con i laccetti, a cui ha aggiunto una camicia in tinta dall'effetto vedo non vedo (tutto firmato Valentino by Pierpaolo Piccioli).

Jennifer Lopez in Gucci

Per completare l'outfit ha scelto cappello a falda larga in stile western di Nick Fouquet, maxi cerchi scultura in oro di Suhani Parekh e una collana vintage a catena tempestata di diamanti di Ariel Saidian. Poco dopo si è cambiata e ha lasciato trionfare la sensualità con un lungo abito tempestato di cristalli argentati di Gucci, un sinuoso modello a sirena con la schiena nuda e il bustier dalla scollatura morbida. Gioielli preziosi, mezzo raccolto e make-up naturale: J.Lo