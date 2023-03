Jennifer Lopez e Ben Affleck comprano casa? Com’è fatta la villa da 34,5 milioni di dollari Da tempo Jennifer Lopez e Ben Affleck cercavano una nova casa per la loro famiglia allargata e sembra che siano riusciti a trovarla a Los Angeles.

A cura di Clara Salzano

La nuova casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Era da tempo che Jennifer Lopez e Ben Affleck cercavano una nuova casa che potesse accogliere tutta la loro famiglia allargata. Dopo essersi sposati nell'agosto 2022, la coppia aveva scelto di trascorrere la propria vita insieme nella tenuta della cantante a Bel Air, dopo averla ristrutturata, per poi cambiare idea e metterla in vendita e acquistarne una nuova. Sembra che la ricerca del nido d'amore perfetto sia ormai conclusa. La nuova casa dei Bennifer si trova a Los Angeles ed è una villa da 34,5 milioni di dollari.

La nuova villa di Jennifer Lopez e Ben Affleck – Foto Zillow

Dopo aver messo in vendita la propria villa sulla collina di Bel Air per 42,5 milioni di dollari, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno trovato una nuova casa nella zona di Pacific Palisades, a Los Angeles, considerato un quartiere più esclusivi della città dove vivono solo super ricchi. La villa è una recente costruzione quotata per 34.500.000 milioni di dollari. Non si sa se la trattativa dei Bennifer sia andata a buon fine né il prezzo a cui è stata eventualmente conclusa ma secondo TMZ, che ha lanciato lo scoop, dovrebbe essere la casa in cui presto la coppia andrà a vivere.

La costa di Pacific Palisades

La nuova villa di Jennifer Lopez e Ben Affleck è stata costruita lo scorso anno in tipico stile Hamptons. La casa si sviluppa su due livelli ed è circondata da un terreno di un acro, che per la zona, caratterizzata da un territorio piccolo ma molto richiesto, è davvero tanto. La residenza comprende sette camere da letto e tredici bagni, inoltre dispone di una sala di proiezione, una palestra, una piscina, una cantina e c'è persino un centro benessere.