Jennifer Lopez ha messo in vendita la sua casa: quanto vale la villa sulla collina di Bel Air Jennifer Lopez ha messo in vendita la villa di Bel Air dove, dopo una lunga ristrutturazione, doveva trasferirsi con Ben Affleck e la loro famiglia allargata.

La villa di Jennifer Lopez a Bel Air – Credit Carolwood Estates

È in vendita la villa di Jennifer Lopez sulla collina di Bel Air, a Beverly Hills, Los Angeles. La lussuosa residenza era stata acquistata dalla "Bronx Diva" nel 2016 ed era stata scelta dai Bennifer per venirci a vivere con la loro famiglia allargata di cinque, dopo una profonda ristrutturazione. La coppia tuttavia pare aver cambiato piani mettendo in vendita la grande proprietà.

La proprietà di JLo a Bel Air

La villa di Jennifer Lopez a Bel Air è una delle proprietà più grandi della zona, con otto acri di terreno. La casa principale si sviluppa su una superficie di 12.000 piedi quadrati e comprende nove camere da letto, tredici bagni, diversi salotti, un'enorme cucina con soffitto vetrato, una palestra ben attrezzata e una sala cinema da 30 posti.

La proprietà che Jennifer Lopez ha messo in vendita è immersa nel verde e offre una piscina a sfioro con vista panoramica su Bel Air. La tenuta comprende anche un piccolo anfiteatro all'aperto per concerti privati per 100 persone, un cottage per gli ospiti e una spiaggia sabbiosa.

L’anfiteatro per concerti privati nella villa di JLo – Credit Carolwood Estates

La residenza, originariamente costruita dall'architetto Samuel Marx, è stata trasformata dalla famosa attrice e cantante in una villa di campagna in stile francese. Soffitti alti, vari camini e molta luce naturale caratterizzano gli spazi interni. Un orto biologico, padiglione di intrattenimento con cucina completa, un lago privato con spiaggia sabbiosa e doccia esterna, un ampio parcheggio e un enorme prato completano la proprietà.

Uno dei saloni della villa di JLo – Credit Carolwood Estates

La villa di Jennifer Lopez a Bel Air è stata messa in vendita per 42,5 milioni di dollari. Intanto i Bennifer continuano a cercare la casa dei propri sogni e stanno vivendo con i propri figli in una grande residenza di Beverly Hills di proprietà dell'uomo d'affari James Packer, a cui paga un affitto di diverse migliaia di dollari al mese.