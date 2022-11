La casa di Jennifer Lopez in Georgia: una villa shabby chic immersa nel verde Jennifer Lopez ha condiviso le immagini della sua casa di Savannah, in Georgia, svelando la sua grande passione per lo stile shabby chic.

A cura di Clara Salzano

Jennifer Lopez davanti alla sua casa shabby chic in Georgia

Jennifer Lopez non è solita condividere molti dettagli della sua vita privata sui social. La famosa cantante in genere utilizza i suoi profili per mostrare i suoi successi professionali, i look durante i tour e i nuovi beauty quotidiani ma di recente ha approfittato dei canali social per fare gli auguri di compleanno alla sua interior designer e amica Rachel Ashwell di cui ha condiviso il progetto per la sua casa in Georgia. Vediamo alcuni dettagli della villa in stile shabby chic di Jennifer Lopez a Savannah.

Jennifer Lopez nella sua casa

Jennifer Lopez è una vera e propria patita per lo stile shabby chic. Si tratta di un tipo di arredamento che accosta mobili d'epoca, che vengono decappati e dipinti con tinte chiare e neutre, a tessuti con fantasie a righe o a fiori, o di velluto. Per gli interni della casa in Georgia Jennifer Lopez già da tempo si è affidata a Rachel Ashwell, esperta di stile shabby chic tanto da avere un proprio sito di selezione di mobili, illuminazione e biancheria da letto.

La sala da pranzo di Jennifer Lopez

Dalle immagini condivise sui social da Jennifer Lopez della sua casa di Savannah si notano ampi ambienti e luminosi, immersi del verde con una sala da pranzo completamente bianca, la camera da letto fiorata e arredi confortevoli, con tessuti preziosi e lampadari di cristallo.

Il salotto di Jennifer Lopez

La casa di Jennifer Lopez e il marito Ben Affleck è una grande villa tutta bianca immersa nel verde, sviluppata su più livelli. Completa l'arredamento shabby chic della casa il parquet al pavimento, le tende fiorite e i numerosi vasi pieni di fiori che creano un atmosfera rilassata, elegante e confortevole all'interno della casa.