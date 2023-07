Jennifer Lopez compie 54 anni: in lingerie e kimono si prepara alla festa di compleanno Oggi, 24 luglio 2023, Jennifer Lopez compie 54 anni: le ultime foto condivise sui social dimostrano che si può essere sexy a qualsiasi età.

A cura di Beatrice Manca

foto di Norman Jean Roy via Instagram @jlo

Tanti auguri JLO! La cantante e attrice Jennifer Lopez compie 54 anni e su Instagram condivide i preparativi per una grande festa di compleanno. Questo è stato un anno ricco di successi, su ogni fronte: un anno fa ha sposato Ben Affleck, a distanza di vent'anni dalla loro prima rottura, e hanno comprato casa a Beverly Hills. Per lei il tempo sembra veramente essersi fermato: sui social si mostra sensuale in lingerie prima di vestirsi per il party.

Jennifer Lopez con il kimono di seta stampato

Non sappiamo ancora come festeggerà il compleanno Jennifer Lopez, ma su Instagram la cantante ha condiviso una piccola anticipazione dei preparativi: uno scatto nel backstage di un set, mentre sceglie alcuni abiti da una rella. Nella foto Jennifer Lopez mostra che si può essere sensuali a qualsiasi età, anche passato il famigerato traguardo dei 50 anni: l'artista indossa un completino bianco con reggiseno a balconcino e un kimono di seta stampato, tutto firmato Intimissimi, brand di cui è testimonial.

Jennifer Lopez in Intimissimi

Jennifer Lopez con i sandali trasparenti

Nella foto la cantante ha i capelli mossi raccolti in uno chignon morbido sulla nuca e alcuni colpi di sole che le incorniciano il viso: un'idea da provare per un effetto baciati dal sole, anche al rientro delle vacanze estive. Ma il vero dettaglio da icona di stile sono le scarpe: dei sandali mule con tacco a spillo, interamente trasparenti. "Mi preparo a festeggiare", scrive la cantante nella caption. Come ci stupirà durante la festa di compleanno?