Jennifer Lopez e Ben Affleck, il debutto da marito e moglie sui social è casual Per il primo video di coppia condiviso sui social, J-Lo e Ben Affleck non hanno scelto abiti da sera o look da red carpet: la clip arriva dalla quotidianità e li vede in vesti cozy, come una normale coppia qualunque.

A cura di Giusy Dente

Venti anni fa Jennifer Lopez e Ben Affleck con la loro storia d'amore hanno fatto sognare tutti. Nel 2002, proprio a un passo dal matrimonio, il loro addio è stato difficile da digerire per fan e follower. Da veri inguaribili romantici, i grandi sostenitori della coppia non hanno mai smesso di sperare nel ritorno di fiamma e sono stati accontentati. La popstar e l'attore si sono ritrovati, dopo le rispettive turbolente relazioni sentimentali: lei si è sposata tre volte e ha avuto due figli da Marc Anthony, lui ha alle spalle il matrimonio con Jennifer Garner da cui ha avuto tre figli. Alla fine però l'amore ha trionfato.

I Bennifer sono di nuovo insieme

J-Lo e Ben Affleck nel 2021 hanno ricominciato a frequentarsi, nell'aprile 2022 hanno annunciato ufficialmente il fidanzamento e questa estate si sono sposati. Si sono detti sì in gran segreto a Las Vegas, per poi organizzare una grandiosa festa insieme ad amici e parenti. Questa seconda cerimonia si è svolta in una location importante per loro: la stessa villa dove avevano deciso di sposarsi venti anni fa. Si tratta della tenuta che l'attore possiede a Riceboro, in Georgia. Qui hanno dato vita a un evento esclusivo dove la sposa ha sfoggiato ben tre abiti: tre look total white disegnati appositamente per lei da Ralph Lauren.

Jennifer Lopez e Ben Affleck alla prima di Marry me

Dopo le nozze gli sposini sono partiti alla volta dell'Italia: dopo la prima luna di miele a Parigi, hanno optato per il lago di Como. Da quel momento in poi, marito e moglie hanno cercato di trascorrere insieme più tempo possibile, impegni di lavoro permettendo. La prolungata lontananza in alcuni periodi ha fatto circolare voci di una possibile crisi, ma la verità è che entrambi hanno molto a cuore le rispettive carriere e hanno tutta intenzione di portarle avanti.

J–Lo e Ben Affleck a Venezia

Marito e moglie sbarcano sui social

J-Lo e Ben Affleck nei primi anni Duemila sono stati una coppia perennemente sotto l'occhio dei riflettori, il pane quotidiano dei paparazzi. Stavolta hanno deciso di vivere la loro storia con un'esposizione mediatica minore. Anche all'inizio della frequentazione hanno mantenuto un profilo basso, per poi cominciare a frequentare i red carpet e gli eventi insieme. Hanno preso parte allo show di Ralph Lauren a Los Angeles, alla prima del nuovo film dell'attore e anche a quello della cantante, che ha recitato in Marry me. Alla Mostra del Cinema di Venezia hanno sfilato come due divi.

Sui social è raro vederli insieme per questo i fan e i follower della coppia hanno particolarmente apprezzato il breve video condiviso su Instagram e TikTok dalla popstar. Per la prima volta dal matrimonio, J-Lo ha pubblicato un video assieme al marito. Si tratta di appena una manciata di secondi, sufficienti per rendere virale la clip. Nessun abito sfarzoso, nessun outfit da serata di gala: il video arriva direttamente dalla quotidianità, da una giornata normale trascorsa all'insegna della comodità. I look sono cozy e comodi: Ben Affleck indossa un maglione grigio, Jennifer Lopez una T-shirt bianca. "Ragazzi ce l'ho fatta. Ho trovato chi mi rende la persona più felice del mondo" recita la voce di un bambino in sottofondo. Le emoticon allegate sono un cuore, una foglia autunnale e un tacchino: il Giorno del Ringraziamento è infatti alle porte e la coppia a quanto pare lo trascorrerà insieme, per la prima volta da marito e moglie.