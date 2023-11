Ilary Blasi in partenza punta sulla comodità: per viaggiare indossa la tuta “orsetto” A pochi giorni dal ritorno da New York, Ilary Blasi è di nuovo in partenza. Per viaggiare comoda ha indossato una morbidissima tuta “orsetto”: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Ilary Blasi, protagonista di Unica, il docu-film più visto su Netflix nel quale racconta la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti. Nonostante l'incredibile successo del documentario, sui social ha preferito non affrontare la questione, continuando a documentare semplicemente la sua normale quotidianità. Se lo scorso weekend lo ha trascorso a New York con Bastian Muller tra passeggiate all'aperto e cene romantiche sui rooftop, ora è di nuovo pronta per partire e naturalmente non ha potuto fare a meno di rivelarlo ai followers su Instagram: ecco cosa ha indossato per affrontare il viaggio.

Il look a effetto teddy di Ilary Blasi

Ilary Blasi è alle prese con l'ennesima partenza e sui social ha condiviso un selfie allo specchio poco prima di salire sul volo. Sarà perché dovrà affrontare un lungo viaggio verso mete gelide o perché semplicemente intende godersi la "traversata" in tutta comodità, ma la cosa certa è che ha lasciato a casa gli abiti sofisticati e i tubini aderenti. Questa volta la conduttrice ha preferito puntare tutto sullo stile comfy con un'adorabile tuta a effetto teddy, un modello "orsetto" in beige con pantaloni over e felpa con la zip frontale, entrambi ricoperti di morbidissimo pelo. Il tessuto fluffy caldo e confortevole non è forse l'ideale per proteggersi dal freddo degli ultimi giorni?

Ilary Blasi con la tuta pelosa

Ilary Blasi segue il trend del cappotto sulla tuta

Per completare il look da viaggio Ilary ha deciso di seguire la mania del momento, quella di abbinare la tuta a un lungo cappotto di lana in grigio sfumato, un modello dallo stile classico che arriva fin sotto alle ginocchia e col cappuccio che però in aeroporto ha portato sbottonato. Non è mancato il dettaglio griffato, ovvero la classica borsa Chanel in pelle trapuntata declinata in una versione verde militare. Il suo prezzo? Delle varianti simili sono disponibili sono sugli e-commerce di moda vintage di lusso e vengono vendute a oltre 5.000 euro. Manicure nera in controtendenza rispetto ai trend natalizi, occhi contornati da una marcata linea di eye-liner e capelli castani perfettamente in piega: la conduttrice è prontissima per dare il via a una nuova avventura lontana dalla sua amata Roma.