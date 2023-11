Tendenza comfy chic per l’Autunno/Inverno 2023: come abbinare il cappotto con la tuta sportiva La tuta non si indossa più solo per andare in palestra o per stare a casa. Il trucco per rendere il capo chic è abbinarlo a un cappotto oversize o dallo stile classico.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tuta e cappotto: il binomio perfetto per stare comodi senza rinunciare allo stile. Sono lontani in tempi in cui le felpe erano l'outfit utilizzato solo per andare in palestra o per stare a casa. Complice anche la pandemia – periodo nel quale la tuta era diventata la divisa da smartworking – questo capo è ormai un must nel nostro armadio. Per ottenere uno stile comfy chic bastano piccole accortezze: scegliere il tessuto giusto (preferibilmente morbido), abbinare bene i colori e puntare sulla semplicità.

Come abbinare la tuta al cappotto

Scarpe da ginnastica fluo, pantalone della tuta scuro e cappotto oversize teddy. Emily Ratajkowski sa bene come trovare un equilibrio perfetto tra eleganza e comodità con un outfit del genere. Uno dei trucchi per non risultare "trascurati" indossando una tuta da ginnastica è quello di sceglierne una dalla linee morbide e coordinata (tono su tono), l'ideale sarebbe optare per colori neutri. Per il cappotto, invece, è meglio orientarsi verso uno oversize e vaporoso.

Emily Ratajkowski con cappotto teddy di Mango

Non solo colori cupi, anche le sfumature brillanti possono essere una scelta vincente. L'importante è cercare di rimanere sulle stesse nuances. Si può anche giocare con le tonalità, ricercando gradazioni diverse ma simili, un esempio può essere l'abbinamento di un cappotto cammello a una tuta marrone o un cappotto blu indossato sopra a una tuta pastello.

Stella McCartney

Quali tessuti e quali modelli scegliere

Se negli anni 80 andava di moda acetata e dai colori sgarganti, nel 2023 si può trovare anche in cashmere, in lana o in 100% cotone. A riprova di quanto questo capo sia versatile, è proprio vero che la scelta del tessuto va adattata all'occasione in cui la tuta verrà sfoggiata (valutando, in base al mood ricercato, se abbinarci un paio di tacchi, delle scarpe sportive o degli anfibi). Per quanto riguarda i modelli: via libera con la fantasia. Sì ai completi (hoodie con o senza cappuccio) ma anche alle versioni spezzate con top e maglione sopra al pantalone.

Ermanno Scervino

Come indossare una tuta in modo elegante

Nella combo "tuta e cappotto" si può scegliere se orientarsi di più verso lo stile casual o chic. In questo caso bisogna giocare con il contrasto tra eleganza e comodità, puntando sui dettagli e sugli accessori. Un'idea, per rendere il look più elegante, è di scegliere un cappotto scuro dalla linea classica, sostituendo le sneakers con un paio di mocassini (o scarpe alte). Particolarmente indicato è l'abbinamento di un cappello, come un basco, e una camicia oversize indossata sotto alla felpa.