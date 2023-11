Ilary Blasi è anti-convenzionale: niente manicure rossa, prima di Natale sceglie lo smalto dark Ilary Blasi è appena tornata da New York e come prima cosa ha fatto visita all’estetista. Ha rinnovato la manicure ma la cosa particolare è che a poche settimane dalle feste ha puntato su un anti-convenzionale smalto dark.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e le star si stanno preparando per renderlo ancora una volta speciale. La mania del momento è quella di addobbare l'albero con un certo anticipo e sono state molte quelle che l'hanno seguita, da Chiara Ferragni a Diletta Leotta, portando così un tocco di magia tra le mura domestiche. Anche Ilary Blasi lo ha fatto ma, forse complice il fatto che era in partenza per New York col suo Bastian, ha pensato bene di "riciclare" quello dello scorso anno con gli stessi addobbi usati già nel Natale 2022. Ora per lei è arrivato il momento di pensare al beauty look: ecco qual è la nuova manicure che ha sfoggiato a pochi giorni dall'inizio delle feste.

Ilary Blasi dall'estetista dopo il viaggio a New York

L'avevamo lasciata tra le strade di New York tra comodi look casual per le passeggiate all'aperto e audaci abiti da sera per le cene romantiche, ora ritroviamo Ilary Blasi ancora una volta a Roma. Al momento non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione sul successo di Unica, il docu-film in cui ha raccontato la sua versione dei fatti sul divorzio da Francesco Totti, si è limitata a documentare regolarmente la normale quotidianità. Ieri, ad esempio, ha fatto visita all'estetista di fiducia Roberta Sgarroni, chiedendole di rinnovare la manicure in vista delle feste. Il dettaglio che non è passato inosservato? Per lei niente rosso fuoco, glitter o nail-art a tema, ha preferito qualcosa di anti-convenzionale.

La nuova manicure di Ilary Blasi

La manicure nera di Ilary Blasi

Chi ha detto che a Natale bisogna necessariamente dare spazio al rosso e ai colori a tema per essere trendy? Ilary Blasi ha deciso di andare in controtendenza partendo dalla manicure. Ha detto addio al total red, magari con effetto cangiante, e allo sparkling scintillante, a pochi giorni dall'inizio delle feste ha decorato le unghie con un semplice smalto nero. Per essere precisi la nuance scelta dalla conduttrice è un black con qualche sfumatura marrone scuro ma, nonostante i riflessi, l'effetto dark è decisamente evidente. Ilary nasconderà un animo da Grinch o semplicemente non intende adeguarsi alle tradizioni legate al periodo natalizio? L'unica cosa sicura è che di certo saranno moltissime coloro che la imiteranno.

La manicure dark di Ilary Blasi