La manicure natalizia da avere è con lo smalto rosso che cambia colore (come Valentina Ferragni)

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ancora diverse settimane al Natale ma la magia delle feste è già palpabile nell'aria: sarà perché le vetrine sono già addobbate da giorni o perché le strade stanno stanno cominciando a illuminarsi con innumerevoli led, ma la cosa certa è che è impossibile rimanere indifferenti di fronte le meravigliose decorazioni a tema. Le star si stanno già preparando per rendere le festività uniche, basti pensare al fatto che sono moltissime coloro che hanno già fatto l'albero di Natale con un certo anticipo. Ora per loro è arrivato il momento di pensare al look: quale sarà la manicure da avere durante le feste? Quella rossa che cambia colore di Valentina Ferragni.

La manicure rossa per le feste

Cosa sfoggiare il prossimo Natale? Se da un lato quando si parla di abiti sembra essere un po' troppo prematuro cominciare a definire il proprio outfit per i pranzi e per le cene in famiglia, dall'altro ci si può portare avanti con i preparativi partendo dalla manicure. Tutte coloro che non intendono osare possono puntare sul classico rosso che, oltre a essere tra i colori must di stagione, è anche da sempre il tradizionale simbolo delle feste. Si può spaziare tra i toni più svariati, dal fuoco al burgundy, l'importante è non distaccarsi troppo dalla nuance "originale". Chi vuole aggiungere un tocco di originalità, però, può ispirarsi alla nuova nail-art di Valentina Ferragni.

Lo smalto rosso di Valentina Ferragni

Lo smalto cangianti sui toni del rosso

Questa mattina la piccola di casa Ferragni ha fatto visita al salone di bellezza La Bottega dello Smalto e a "opera finita" non ha potuto fare a meno di rivelare la nuova manicure sui social. Ha puntato su delle unghie a mandorla di lunghezza media decorate con il tradizionale rosso ma in una originale versione "cangiante" che cambia colore a seconda di come vengono mosse le dita. La cosa particolare è che le sfumature iridescenti non sono dorate o metalliche, sono tutte sui toni del rosso, dal rubino al bordeaux. In quante per le feste prenderanno ispirazione dalla sua idea? L'effetto glamour è decisamente assicurato, anche quando ci si concede un "no make-up day" proprio come Valentina.

La nuova manicure di Valentina Ferragni