Ilary Blasi in versione natalizia a New York con l’abito rosso dal maxi spacco

Ilary Blasi è tornata da New York e lo ha reso noto ai suoi fan pubblicando sui social una foto molto italiana: un piatto di pasta, con la scritta "home". Ad attenderla a casa il nipotino appena nato, figlio della sorella minore Melory. La conduttrice era volata negli Stati Uniti assieme all'attuale fidanzato Bastian Muller in occasione del loro anniversario dove ha sfoggiato sia look audaci, come una tuta animalier su un rooftop dalla vista mozzafiato, che outfit più comodi per passeggiare tra le vie delle Grande Mela. Mentre su Netflix debuttava il documentario Unica, dove Ilary Blasi ha raccontato la sua versione della fine del matrimonio con Francesco Totti, che ha raggiunto nel giro di poco più di 24 ore la prima posizione tra i più guardati della piattaforma di streaming, lei si godeva il successo visitando Central Park.

Il vestito rosso dell'ultima sera a New York

New York sotto Natale ha un fascino tutto suo, e la presentatrice lo ha sicuramente subito. Per l'ultima sera nella città che non dorme mai ha scelto di indossare un abito rosso che evoca subito il periodo delle feste. Abbandonata la mise sobria e semplice scelta per l'intervista rivelazione di cui stanno parlando tutti, per questa nottata ha scelto un vestito aderente in velluto lungo fino alle caviglie con spacco laterale, scollo a barca e maniche coperte. A completare il look un paio di stivaletti neri con tacco. Capelli sciolti e trucco intenso, occhi enfatizzati con un eyeliner nero e rossetto rosso, una mise sfavillante per salutare la città statunitense.