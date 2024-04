Come truccarsi dopo i 50 anni: rossetto al posto del blush e no al fondotinta per riempire le rughe

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Tutti temiamo l'avanzare dell'età e la comparsa dei segni del tempo sul viso: man mano che passano gli anni, infatti, le imperfezioni risultano essere sempre più evidenti e i segreti beauty che si utilizzavano da giovanissimi sembrano essere decisamente poco efficaci su una pelle più matura. L'errore che molto spesso si commette quando si superano i 50 anni è aggrapparsi a una beauty routine non adeguata alla propria età, che finisce non solo per dimostrarsi inadeguata ma anche per esaltare i difetti legati al tempo che passa. Come fare per evitarlo? Semplicemente stravolgendo le proprie abitudini di make-up: ecco i consigli da seguire.

Quale fondotinta scegliere in età matura

Il tempo passa e nessuno può fermarlo ma è possibile adattarsi al cambiamento legato all'avanzare dell'età. Inutile, dunque, desiderare di tornare indietro nel tempo, meglio stravolgere la propria beauty routine, così da rendere la propria immagine impeccabile anche dopo i 50 anni. Il primo passo da compiere per raggiungere un risultato perfetto è evitare fondotinta troppo coprenti: sebbene a primo impatto vengano considerati i più efficaci per riempire le rughe, in verità appesantiscono la pelle, facendola apparire più vecchia ed esaltando i segni del tempo. Per quanto riguarda i correttori, invece, sarebbe bene averne due varianti di due diversi colori: il primo più chiaro per il contorno occhi, il secondo leggermente più scuro (o meglio ancora verde) per le imperfezioni cutanee.

Perché non va usato il blush sulle rughe

Col passare del tempo la pelle perde il suo naturale splendore, dunque spesso la carnagione appare opaca e grigia. Per ravvivarla basta usare un po' di rossetto rosso al posto del classico blush (che, essendo in polvere, potrebbe depositarsi nei pori o delle pieghe della pelle): ne basta una piccola quantità da tamponare e sfumare con le dita sulle guance per raggiungere un risultato perfetto. Essenziali, inoltre, anche il mascara per "avvolgere" lo sguardo, le matite per sopracciglia che aggiungono un tocco di definizione e il primer per ridurre le imperfezioni. Da evitare assolutamente, invece, è il contouring, meglio un trucco leggero e fresco dall'effetto naturale. In conclusione, al di là dei piccoli rimedi beauty, è necessario imparare ad amarsi così come si è: fermare il tempo è impossibile, quindi è inutile fare di tutto per nascondere le rughe, si finisce solo per attirare ancora di più l'attenzione su di esse.

