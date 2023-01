Ilary Blasi, colori vitaminici anche in inverno: illumina il look con la giacca gialla Ilary Blasi non cede al grigiore dell’inverno e risponde con un outfit vitaminico all’insegna del giallo.

A cura di Giusy Dente

Il 2022 è stato l'anno del cambiamento per Ilary Blasi. Lo stravolgimento più grande della vita della conduttrice è stato senza dubbio la fine del matrimonio con Francesco Totti. Ora è felice accanto a un altro uomo: sono stati spesso paparazzati insieme, ma lei non lo ha ancora mostrato sui social. Qui tende a condividere con fan e follower solo momenti della vita quotidiana che la riguardano singolarmente, dalle vacanze agli outfit griffati.

I look invernali di Ilary Blasi

Da alcuni mesi Ilary Blasi è particolarmente attiva sui social, dove mostra a fan e follower spaccati di vita quotidiana che vanno dai viaggi ai momenti di relax, dalla sessione di shopping alla reunion con gli amici. La sua vita sta proseguendo normalmente, anche dopo la separazi0ne e a detta di chi le sta accanto, l'intenzione è proprio quella di non dare mai l'idea di essere una donna inconsolabile, debole e sofferente, ma piuttosto una donna indipendente capace di rialzarsi e farcela da sola.

Ama particolarmente mostrare i suoi outfit alla moda. Anche se è assente da diversi mesi dalla tv, i suoi look glamour e trendy la accompagnano anche nella vita di tutti i giorni. Quest'inverno tra i suoi must ci sono i maglioni colorati, sia in versione crop che in versione maxi, abbinati a collant e cuissard, dunque trasformati in mini abiti caldi e comodi. Anche il nuovo acquisto è una sferzata di energia, in una tonalità vitaminica che, nonostante il freddo attuale, fa già pensare all'estate.

Ilary Blasi veste di giallo

La new entry nel guardaroba di Ilary Blasi è una giacca corta doppiopetto, con cinturino sottile in vita. Il capo arriva direttamente da Franz Kraler, un luxury store multibrand. Il colore giallo è perfetto per comunicare allegria e solarità: forse per la conduttrice è un modo per esternare la voglia che ha di vivere ed essere felice. Insomma, anche in inverno e nei momenti bui ha deciso di non cedere alla tristezza e al grigiore, rispondendo con energia e luminosità.