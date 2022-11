Il vestito più cercato di Kate Middleton ha un valore simbolico (e le ricorderà per sempre Elisabetta II) È tempo di classifiche di fine anno anche nella moda: i 10 abiti più cercati online di Kate Middleton raccontano la storia dei momenti più importanti del 2022.

Se c'è una reale in grado di influenzare la moda è proprio lei: Kate Middleton è il riferimento di stile della monarchia inglese e ogni suo look viene analizzato e copiato nei minimi dettagli. Non è un caso che si parli di un "effetto Kate" in grado di far lievitare le vendite di un capo a ogni sua uscita pubblica. Sembra che nessuno a Palazzo sia troppo contento dell'attenzione della stampa sui vestiti della principessa del Galles e che quindi lo staff voglia smettere di condividere i dettagli degli abiti. Per ora, però, i suoi look riempiono le pagine di stile delle riviste e c'è anche chi ha stilato una classifica degli abiti più amati e cercati del 2022.

La classifica degli abiti di Kate Middleton più cercati online

È tempo di classifiche di fine anno anche nella moda: il team del brand Karen Miller ha stilato la top ten degli abiti più cercati online della principessa del Galles, incrociato le analisi di Google Trends e il fermento generato sui social. Apre la classifica l'abito rosso di Alexander McQueen indossato per i ritratti ufficiali del 40esimo compleanno scattati da Paolo Roversi. In nona posizione c'è un altro "ritratto": l'abito verde firmato The Vampire's Wife che l'allora duchessa di Cambridge indossava nel ritratto reale.

All'ottavo posto c'è di nuovo Alexander McQueen: l'abito celeste, con cappellino abbinato, scelto la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera. In settima posizione troviamo l'abito giallo limone di Roksanda sfoggiato a Wimbledon, per poi proseguire con un look più casual: lo chemisier rosa del Tour caraibico.

A metà classifica si colloca l'abito magenta di Stella McCartney sfoggiato per le celebrazioni del Giubileo di Platino, seguito dal meraviglioso abito da sera con la scollatura a barca indossato alla prima del film Top Gun: Maverick. Il modello firmato Roland Mouret, con le spalle nude, è già da antologia.

L'abito del funerale di Elisabetta II è il più cercato online

Arriviamo così al podio: sorprendente troviamo qui abiti legati ad apparizioni poco glamour e molto istituzionali, legati a momenti molto difficili. Due degli abiti più cercati dalla principessa sono gli abiti da lutto indossati dopo la morte di Elisabetta II: uno è l'abito nero e aderente di Jenny Packham, in terza posizione, l'altro è il coat dress di Alexander McQueen indossato al funerale di Stato. Quel giorno le ricerche si impennarono del 233% sulle parole "vestito di Kate Middleton". Il look era completato da décolleté nere di Gianvito Rossi e da un cappello nero di Philip Treacy con dettagli in velo. Un look legato a un momento altamente simbolico per Middleton: la fine di un'era e l'inizio del suo ruolo da principessa, moglie dell'erede al trono.

In seconda posizione invece c'è uno dei pochi abiti casual della Duchessa: un prendisole blu con una stampa floreale di Tory Burch. Una cosa è certa: a giudicare dalle ultime apparizioni, la nuova principessa del Galles ha tutta l'intenzione di fare della moda il suo strumento più raffinato.