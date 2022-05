Kate Middleton sul red carpet con Tom Cruise: look black&white con orecchini di diamanti Kate e William hanno partecipato all’anteprima londinese del film “Top Gun: Maverick”. La duchessa ha scelto un elegante e intramontabile look bianco e nero. Ha sfilato sul red carpet al braccio di Tom Cruise.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Rouland Mouret con orecchini Robinson Pelham

Kate e William a Londra hanno preso parte all'anteprima londinese del nuovo film con Tom Cruise protagonista, Top Gun: Maverick. La moglie del principe in versione star hollywoodiana era più bella ed elegante che mai. Ha percorso un tratto del red carpet proprio accompagnata dall'attore.

Kate Middleton elegantissima sul red carpet

Kate Middleton ama moltissimo i colori e nelle sue uscite pubbliche sa dare il meglio, sotto questo punto di vista: spazia tra tutte le nuances e, da amante dei coat dress e degli abiti midi, ha ammesso di possedere dello stesso modello più colorazioni differenti. Unica accortezza: indossarli a distanza di tempo! Ecco dunque svelato il segreto dei suoi mille variegati outfit, tutti impeccabili.

in foto: William e Kate a Cannes

Alla prima del film di Tom Cruise però la duchessa ha sfoggiato un intramontabile black&white di gran classe. L'abito è stato realizzato da uno stilista amatissimo non solo negli ambienti reali, ma anche dalle first ladies americane: Rouland Mouret. Kate Middleton ha scelto un abito a colonna, perfetto per la sua fisicità snella e longilinea.

in foto: Beetle Box di Alexander McQueen

La parte superiore, che lascia le spalle completamente scoperte, è bianca mentre corpetto e gonna aderenti sono neri. Ha completato l'outfit con la clutch Beetle Box in velluto nero di Alexander McQueen, con motivo a scarabeo e finitura dorata, impreziosita da una pietra nera corvina. Costa sul sito della Maison oltre 4000 euro.

in foto: orecchini Tsar Star di Robinson Pelham

È la stessa sfoggiata in occasione del Festival of Remembrance presso la Royal Albert Hall sia del 2019 che del 2021. I duchi di Cambridge non sono nuovi a red carpet del mondo cinematografico. I due sono stati più volte ai Bafta per esempio (British Academy Film Awards) e qualche mese fa la duchessa ha rubato la scena in occasione della prima di No Time To Die.

Kate Middleton con orecchini Robinson Pelham

Quanto costano gli orecchini di Kate Middleton

La duchessa non ha optato per le amatissime perle, le pietre che preferisce e che sfoggia in tante occasioni pubbliche. Stavolta la scelta è caduta su qualcosa di più scintillante, da red carpet. Ha sfilato con un paio di orecchini di diamanti in oro bianco 18 carati del gioielliere di Chelsea Robinson Pelham, specializzato in creazioni preziose e personalizzate. I gioielli di Kate Middleton, mai visti prima, sono i pendenti Tsar Star e costano, sul sito ufficiale, oltre 12 mila euro.