Dove è stato girato Top Gun Maverick, i luoghi del sequel del film con Tom Cruise Top Gun: Maverick, sequel del celebre film con Tom Cruise, esce al cinema il 25 maggio 2022. Dopo 36 anni, il Tenente “Maverick” torna all’accademia Top Gun per una missione speciale. Scopriamo le location del film.

A cura di Clara Salzano

Top Gun Maverick esce nelle sale il 25 maggio 2022

Il 25 maggio 2022 esce nelle sale cinematografiche il film Top Gun: Maverick, sequel del celebre film con Tom Cruise del 1986 e presentato in questi giorni al Festival di Cannes. Dopo 36 anni dal film originale, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) torna all'accademia Top Gun per addestrare eccezionalmente nuovi allievi in una missione segreta. Come per il primo Top Gun, il sequel diretto da Joseph Kosinski si svolge principalmente a San Diego, in California, ma anche la Sierra Nevada, Los Angeles e Seattle. Vediamo le location principali del film.

Il sequel di Top Gun con Tom Cruise

Le riprese di Top Gun a San Diego, California

La maggior parte del film Top Gun: Maverick è stato girato a San Diego, in California, dove erano state riprese anche molte delle scene del film originale. La base dove si trova l'Accademia Top Gun è la base aerea di Miramar a San Diego, detta Fightertown.

Tom Cruise è il Tenente all’accademia Top Gun nel film

Altre scene nel distretto di San Diego sono state girate al Fort Rosecrans National Cemetery che è un cimitero militare federale dove sono ambientate le scene di un funerale.

Una scena dal film Top Gun: Maverick

Inoltre, poiché Tom Cruise, che anche produttore di Top Gun: Maverick, voleva che il film fosse il più reale possibile, le scene aeree sul lago sono state realizzate alla Naval Air Weapons Station China Lake che è una base militare per programmi di ricerca e test della Marina degli Stati Uniti.

Il China Lake dove si trova la base Naval Air Weapons Station

Le scene ambientate nella Sierra Nevada e in giro negli USA

San Diego non è l'unica location del film Top Gun: Maverick. Tom Cruise ha spinto molto per la realizzazione di questo film e ha richiesto molto realismo per le riprese per cui molte manovre aeree sono state in vere località militari.

L’USS Abraham Lincoln è una portaerei statunitense in servizio dal 1989

Le scene delle operazioni sul ponte di volo sono state girate sulla USS Abraham Lincoln.

Un’azione del film Top Gun:Maverick

Diverse azioni del film sono state girate dal vero e alcune sono state riprese al NAS Fallon in Nevada utilizzando telecamere montate a terra. Una delle scene di combattimento finali è stata girata dentro e intorno al lago Tahoe e alle montagne della Sierra Nevada.