Il significato degli orecchini che Bianca Balti ha indossato a Sanremo 2025 Bianca Balti è stata la protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2025: la co-conduttrice ha incantato tutti con la sua eleganza, la sua energia e il suo coraggio. Tra abiti Haute Couture e vestiti dallo strascico principesco, la modella ha indossato una parure di gioielli dal forte significato.

A cura di Arianna Colzi

Bianca Balti

Bianca Balti è stata la protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. La modella, fin dalla conferenza stampa, ha colpito tutti per via della classe e della sua energia. Sul palco dell'Ariston ha affiancato Carlo Conti insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica sfoggiando una serie di abiti da favola che hanno illuminato i look della seconda serata di Sanremo 2025. Dall'abito disegnato per lei dal nuovo Direttore Creativo di Valentino, Alessandro Michele, con piume e cristalli, passando per l'abito cut out d'archivio firmato Roberto Cavalli che ha mostrato la cicatrice dell'operazione a cui si è dovuto sottoporre, la conduzione di Balti è stata brillante, elegante e piena di energia. A illuminare i look da diva anni Venti ci hanno pensato anche i gioielli che avevano un significato simbolico e allegorico.

Quali orecchini ha indossato Bianca Balti a Sanremo

Il primo look indossato da Bianca Balti è stato uno splendido custom made di Valentino realizzato da Alessandro Michele e con lo styling curato da Simone Rutigliano. Il vestito azzurro polvere con strascico e piume all over era una visione eterea ed elegante illuminata da un paio di orecchini di Bvlgari. La Maison italiana di Alta gioielleria ha firmato i gioielli anche del terzo abito, quello firmato Fendi Haute Couture.

Bianca Balti in custom Valentino con gioielli Bvlgari

Gli orecchini fanno parte della Collezione di Gioielleria Divas’ Dream. La Collezione ha un alto valore allegorico perché vuole celebrare la vita che risplende in tutta la sua bellezza. Un messaggio che ben si sposa con la grinta elegante che Balti ha portato all'Ariston, celebrando la vita e la resilienza.

Gli orecchini Bvlgari

Le gemme della Collezione di Alta Gioielleria Diva's Dream sono il frutto dell'unione tra forme, nuance e texture delicatissime. Queste pietre colorate si sono accompagnate a diamanti preziosissimi dando vita un emblema di femminilità. Proprio il canone di femminilità tradizionalmente inteso è stato ribaltato da Balti che ha dimostrato come la vera eleganza provenga dal carattere più che dal look. Gli orecchini indossati da Balti sono in vendita sul sito di Bvlgari a più di 20mila euro.