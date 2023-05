Il ritorno di Johnny Depp dopo il processo: sfila a Cannes con la coda e gli occhi truccati Il film Jeanne Du Barry segna il suo ritorno sulle scene di Johnny Depp, che per il primo red carpet di Cannes sceglie l’eleganza di un classico completato (con dettagli rock)

Per l'attore Johnny Depp questa edizione del Festival di Cannes è particolarmente significativa: segna il suo ritorno sulle scene dopo il tumultuoso processo del 2022 contro l'ex moglie Amber Heard. Depp è tornato al cinema con il film Jeanne Du Barry, il suo primo ruolo dal 2020. L'arrivo sulla croisette era stato anticipato dai rumors sul nuovo amore della figlia Lily Rose Depp. Sul red carpet l'attore ha voluto puntare sul sicuro, scegliendo l'eleganza di un abito scuro e concedendosi alcuni tocchi ‘pirateschi' in fatto di trucco e capelli.

Johnny Depp torna sulle scene

Anche se Johnny Depp ha vinto il processo, la battaglia legale e le accuse a suo carico gli hanno alienato, almeno in parte, le simpatie dei fan. Per lui Cannes 2023 segna un nuovo inizio, forse un riscatto: sul red carpet era il più atteso e non ha deluso le aspettative. Per il ritorno sulle scene ha scelto un look sobrio e classico: un completo Dior nero sopra una camicia button-down senza cravatta. Completavano il look scarpe Oxford in pelle verniciata e i suoi celeberrimi anelli argentati.

Johnny Depp in Dior

L'attore, testimonial del profumo Sauvage di Dior, ha recentemente rinnovato (e allargato) la sua collaborazione con la casa di moda francese: i rumors parlano di un nuovo contratto da 20 milioni di dollari. Per il ritorno sulle scene non ha rinunciato ai capelli legati in un codino – ormai il suo marchio di fabbrica – e agli occhi truccati, che richiamano alla mente il ruolo del pirata Jack Sparrow nella saga Pirati dei Caraibi. Jeanne Du Barry segnerà la rinascita della fenice per Depp? Difficile a dirsi: di sicuro però a Cannes ha avuto il suo momento di gloria.

