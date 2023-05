Lily Rose Depp ritrova l’amore dopo Timothée Chalamet: le foto e i baci con la rapper 070 Shake Lily Rose Depp, primogenita del celebre attore Johnny Depp, ritrova l’amore tra le braccia della rapper 070 Shake. Su Instagram le prime foto di coppia: per l’attrice si tratta della prima storia seria dopo la rottura con Timothée Chalamet.

A cura di Gaia Martino

Lily Rose Depp è di nuovo innamorata. Dopo la storia con Timothée Chalamet, finita nel 2020, l'attrice, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, ha reso pubblica la nuova relazione: il suo cuore ora batte per la rapper 070 Shake. Con alcune fotografie condivise su Instagram negli ultimi giorni, le due hanno ufficializzato la storia di cui si parlava già da diverse settimane. "4 mesi con la mia crush", il testo scritto a corredo di una foto mentre si baciano, condivisa tra le stories tre giorni fa.

Foto da Instagram

La storia d'amore con 070 Shake dopo Timothée Chalamet

Questa sarebbe la prima storia importante per Lily Rose dopo aver chiuso quella con l'attore Timothée Chalamet. Nel 2020 saliva alla ribalta la notizia che dopo due anni insieme, i due divi di Hollywood avevano deciso di separare le loro strade: si vociferò che tra le cause c'era anche il lavoro che spesso li teneva distanti. Il cuore della figlia di Depp oggi batte per la rapper 070 Shake, nome d'arte di Danielle Balbuena, statunitense classe '97.

Nel 2015 Lily Rose Depp aderì al progetto Self- Evident- Truths, a supporto della comunità LGBT contro le etichette sessuali: in quella occasione dichiarò di non essere etero al 100% definendo la sua sessualità fluida. Nonostante la sua riservatezza e voglia di privacy, non è riuscita a tenere all'oscuro dei suoi fan il suo nuovo amore. Su Instagram hanno condiviso numerose foto di coppia.

Leggi anche Matilde Gioli e Alessandro Marcucci non si sono lasciati, lei torna a pubblicare una foto insieme

Lily Rose Depp e 070 Shake

Lily Rose è la primogenita di Johnny Depp

Primogenita di Johnny Depp e Vanessa Paradis, Lily Rose è nata nel 1999. A 16 anni iniziò a lavorare come modella, e nel luglio 2015 fu scelta da Karl Lagerfeld come nuovo volto di Chanel. Così è cominciata la sua carriera nel mondo della moda prima di entrare in quello del cinema: ha esordito con un piccolo ruolo nel film Tusk di Kevin Smith prima di interpretare Kate Barlow in Planetarium al fianco di Natalie Portman. Ha poi recitato in Les Fauves (Savage), L'uomo fedele, Period. End Of Sentence.