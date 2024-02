Il dettaglio nascosto sull’abito di Camilla: il significato della spilla a forma di gufo e quanto vale Camilla Parker Bowles sta sostituendo il marito negli impegni pubblici, dopo la decisione di Carlo III di ritirarsi per curare il cancro che gli è stato diagnosticato. In un periodo così difficile, non manca un po’ di scaramanzia, come dimostra la scelta di una spilla particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La regina Camilla

La regina Camilla, insieme alla principessa Anna, sta ricoprendo il ruolo che spetterebbe a Carlo III, che ha rinunciato agli incarichi pubblici per prendersi del tempo per curarsi dopo la diagnosi di cancro. In occasione del ricevimento a Buckingham Palace dei finalisti del BBC’s 500 Words, la più grande competizione inglese di scrittura per bambini, la regina consorte ha sfoggiato una spilla a forma di gufo che non è passata inosservata.

La spilla a forma di gufo della regina Camilla

Camilla Parker Bowles ha sfoggiato uno dei suoi abiti preferiti blu navy, un vestito midi firmato Fiona Clare Couture, la sua designer preferita. Sull'abito blu risaltava una spilla in oro giallo 18 carati a forma di gufo. Il gioiello si ricollega a un altro accessorio scelto dalla regina Camilla: una spilla a forma di colibrì. Sia quest'ultimo, che il gufo indossato a Buckingham Palace sono del brand Van Cleef & Arpels, uno dei più amati dalla sovrana. Tra i valori che si associano a questo animale troviamo la saggezza, l'intelligenza, un tocco di mistero e, ovviamente, il fatto di essere portatore di messaggi. Che sia un riferimento al ruolo che Camilla sta ricoprendo facendo le veci di Carlo?

La spilla Lucky Animals a forma di gufo

Apparentemente potrebbero sembrare dei gioielli privi di significato, ma in realtà per la regina sono veri e propri amuleti: entrambe le spille, infatti, fanno parte della collezione Lucky Animals, dedicata agli animali portafortuna. L'amuleto a forma di gufo, ornato con madreperla e onice, è un gioiello di lusso: sul sito viene venduto a 7.850 euro. Un piccolo gesto scaramantico comprensibile in un periodo davvero complesso sul lato della salute e membri della Famiglia Reale. Oltre alla spilla portafortuna, non può mancare anche il bracciale con i quadrifogli, che porta sempre con sé in qualsiasi occasione e appuntamento. Un altro dei gioielli a cui la regina consorte è affezionata c'è la collana che racchiude le iniziali dei nomi dei nipoti (Lola, Freddy, Eliza, Louis e Gus): un omaggio dolcissimo da cui Camilla non si separa mai.

