Perché la spilla della principessa Anna è un messaggio per la Royal Family La principessa Anna ha sostituito re Carlo III in occasione di un impegno pubblico. Sul cappotto rosso, la sorella del sovrano ha sfoggiato una spilla a forma di nodo dal significato particolare.

A cura di Arianna Colzi

La principessa Anna

La principessa Anna sta prendendo il posto di re Carlo III, a cui è stato diagnosticato il cancro, in una serie di impegni pubblici e istituzionali: insieme a lei ricoprono questo ruolo di "reggenza" il principe William e la regina consorte Camilla. Per un ricevimento benefico allo stadio Headingley di Leeds, la sorella del sovrano ha sfoggiato un cappotto rosso, uno dei colori che più ama indossare, su cui risaltava un gioiello dal significato davvero speciale: una spilla perfetta per il difficile momento che la monarchia britannica sta attraversando, tra problemi di salute e i rapporti con Harry e Meghan Markle.

Il significato della spilla della principessa Anna

La principessa Anna ha sostituito il fratello re Carlo III, lontano dagli impegni pubblici per via delle cure contro il cancro che sta affrontando. Come era già accaduto in uno dei primi appuntamenti istituzionali dopo la convalescenza del sovrano, la principessa ha sfoggiato un cappotto rosso, stavolta un modello bordato in pelle nera, firmato dal brand inglese Windsmoor. Il coprispalle risale al 2014, quando la sorella del re l'ha indossato per la prima volta.

Il look della principessa Anna

Non è passata inosservata, però, la scelta dei gioielli, con una spilla a forma di nodo risaltava sul tessuto rosso del cappotto. La principessa Anna ha preso a indossarlo (di nuovo) da quando deve adempiere alle funzioni del fratello: la spilla è un riferimento all'atteggiamento della Famiglia Reale nei momenti di difficoltà. Il messaggio del gioiello, a forma di nodo scout, con due rubini e due perle al centro, simboleggia forza e unita. Due attitudini indispensabili per fronteggiare un periodo così complesso come quello che sta attraverso la Royal Family.

La spilla a forma di nodo

La spilla con il nodo: quando l'abbiamo già vista

Curiosamente, la principessa Anna aveva indossato la stessa spilla nel gennaio del 2023, quando la monarchia britannica era stata scossa dalle rivelazioni di Spare, il libro autobiografico del principe Harry. Un piccolo amuleto (dal valore di 4.600 euro) che sembra portare fortuna alla principessa Anna e ai suoi parenti.