Perché la regina Camilla ha indossato due spille a forma di insetti: il significato dei gioielli

A cura di Giusy Dente

Da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro, a febbraio, re Carlo ha drasticamente ridotto i suoi impegni pubblici. Sta portando avanti solo le attività d'ufficio e gli incontri a palazzo. Sembra invece confermata la sua partecipazione alla tradizionale messa di Pasqua, dove però non ci saranno i principi del Galles. Anche per loro è un momento estremamente delicato, che richiede privacy, rispetto e riposo: Kate Middleton, a sua volta assente dalla vita pubblica da settimane, ha rotto il silenzio raccontando di aver ricevuto anche lei una diagnosi di tumore. Sta affrontando un ciclo di chemioterapia preventiva. Attualmente, dunque, buona parte delle responsabilità gravano su Camilla: è lei a partecipare agli eventi pubblici dell'agenda reale.

Camilla in pubblico senza Carlo

Camilla si è recata a Shrewsbury per prendere parte a un paio di impegni. Per prima cosa ha visitato il mercato agricolo locale, nella piazza. Qui un artista locale le ha regalato un disegno realizzato appositamente per il re. Poi si è diretta al Shrewsbury Flaxmill Maltings, un polo culturale molto importante dove vengono organizzate attività di ogni tipo e visite guidate. Due giovani ragazze hanno realizzato a mano dei cartelli esprimendo i loro auguri di pronta guarigione alla principessa del Galles. "Li manderò a Catherine – ha promesso Camilla – Ne sarà entusiasta". La regina, per l'occasione, ha indossato un cappotto beige: impossibile non notare le spille appuntate appena sotto la spalla. Questo gioiello è un must have dei look regali, ma è raro che ne indossi due contemporaneamente. Le ha abbinate a un paio di orecchini pendenti in oro e diamanti.

Il significato delle spille

Entrambe le spille hanno la forma di insetti e sono tempestate di pietre preziose (diamanti, zaffiri): una ha la forma di una mosca, l'altra quella di un'ape (e l'ha indossata già alcune volte in passato). La scelta non è casuale: la visita al mercato agricolo prevedeva anche un incontro con i membri dell'associazione locale degli apicoltori. Tra l'altro, proprio Camilla, ha l'hobby per l'apicultura, passione che condivide con Kate Middleton: alleva personalmente api a Raymill, produce miele che viene poi venduto a Fortnum & Mason per raccogliere fondi da destinare in beneficenza.

Non solo. La regina nel 2020, prima dell'incoronazione, è diventata presidente di Bees For Development, un ente benefico che opera in nome della biodiversità in più di 50 Paesi del mondo, incentivando l'apicoltura e formando nuove generazioni di apicoltori. I gioielli a forma di insetti erano molto popolari nell'era vittoriana, così come i temi floreali, principale elemento della futura Art Nouveau (o stile Liberty) dell'epoca edoardiana.

Gli insetti (ape, scarabeo, farfalla) erano simbolo di garbo, operosità, gentilezza d'animo. Erano molto in voga anche i gioielli raffiguranti animali: la consuetudine risale a quando Albert regalò un anello con serpente e perle alla regina Vittoria, che amava particolarmente gli animali domestici e da compagnia. Camilla possiede diverse spilla raffiguranti animali: una a forma di gufo del suo brand del cuore, un'altra a forma di colibrì anche questa di Van Cleef & Arpels così come quella a forma di colomba.