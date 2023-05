Kate Middleton, principessa amica delle api: il significato della foto con l’alveare Kate Middleton ha l’hobby dell’apicoltura: si diletta a produrre miele e ha un alveare nella nella sua casa in campagna di Anmer Hall.

A cura di Giusy Dente

Ph Matt Porteous

Kate Middleton è una donna molto sportiva: ama soprattutto il tennis, lo sci, il rugby e l'equitazione. Ma è nota anche la sua passione per gli animali, passione che condivide col fratello James e che ha a sua volta trasmesso al primogenito George: dei tre royal baby è lui quello più incline alla vita all'aria aperta, assieme agli animali. Ma la principessa è anche un'amica delle api con l'hobby dell'apicultura.

Il significato della foto simbolica

Kate Middleton e suo fratello James hanno in comune la passione per l'apicoltura, un hobby che coltivano sin da quando erano bambini. La principessa sa quanto le api siano fondamentali nell'ecosistema. La loro attività non si riduce alla sola produzione di miele: l'impollinazione garantisce la riproduzione di diverse specie vegetali e il mantenimento della biodiversità. L'ONU ha messo in guardia la popolazione mondiale: le api sono fortemente a rischio a causa dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento. E questo è un problema, perché mette in pericolo la conservazione della natura. Per sensibilizzare su questi temi è nata una giornata apposita. Il 20 maggio è proprio la Giornata mondiale delle api e Kate Middleton ha voluto celebrarla a modo suo.

Ph Matt Porteous

Kate Middleton ha la passione per l'apicultura

La ricorrenze è stata celebrata da Kate Middleton condividendo un nuovo scatto realizzato dal fotografo reale Matt Porteous. Nella foto la principessa indossa la classica tuta con maschera da apicoltore e maneggia un alveare. La foto è stata scattata proprio nel parco di Anmer Hall, nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. Proprio nella residenza reale, la principessa si diletta producendo miele! È qualcosa di cui va molto fiera. Nel 2021 ha rivelato la passione per le api ai bambini della St Mary of the Angels Primary School di Londra, a cui ha portato in dono proprio un barattolo di miele realizzato con le sue mani nel Norfolk. E non è tutto. Ci sono quattro alveari anche nel giardino principale di Buckingham Palace e altri due nel giardino di Clarence House. Nel posto condiviso dagli account social ufficiali si legge:

Le api sono una parte vitale del nostro ecosistema e oggi è una grande opportunità per aumentare la consapevolezza del ruolo essenziale che le api e gli altri impollinatori svolgono nel mantenere in salute le persone e il pianeta.

Camilla assaggia del miele, Bees For Development Garden Party 2019

Anche Camilla è amica delle api

Come Kate Middleton, anche la regina Camilla è amica delle api. Nel 2020, quando era ancora duchessa di Cornovaglia, è diventata presidente di Bees For Development: l'ente benefico mira a ridurre la povertà e a migliorare la biodiversità in più di 50 Paesi del mondo, incentivando l'apicoltura, formando apicoltori e proteggendo gli habitat delle api. L'attuale regina alleva personalmente api a Raymill, il suo rifugio nel Wiltshire. Il miele prodotto viene venduto a Fortnum & Mason per raccogliere fondi da destinare in beneficenza.