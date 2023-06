Camilla anticipa l’estate con i pois: perché ha indossato una spilla a forma di ape sull’abito A pochi giorni dal Trooping the Colour la regina Camilla ha partecipato a un garden party a Londra: in quanti hanno notato la sua spilla a tema?

Mancano pochi giorni all'atteso Trooping the Colour (al quale pare che Meghan ed Harry non parteciperanno) ma i reali continuano ad apparire in pubblico con una certa frequenza. Re Carlo III lo ha fatto qualche giorno fa con tanto di cravatta dal significato simbolico, mentre ieri è stato il turno di sua moglie Camilla Parke Bowles. La sovrana è rimasta a Londra e ha partecipato a un garden party per il 30esimo anniversario dell'ente benefico Bees for Development. Complici le temperature sempre più calde, ha dato una piccola anticipazione dell'estate con un look a pois: in quanti hanno notato la sua nuova spilla a forma di ape?

La nuova spilla "a tema" di Camilla

Ieri Camilla ha presenziato al 30esimo anniversario di Bees for Development, un'associazione benefica che promuove l'apicoltura come un modo per superare la povertà in tutto il mondo. Ha assaggiato il miele dell'India, ha provato un burro per il corpo a base di miele biologico dello Zimbabwe e ha incontrato i partner apicoltori del Commonwealth. Per un evento simile poteva mai rinunciare a un accessorio a tema? Assolutamente no, anzi, ha dimostrato per l'ennesima volta di avere il gioiello perfetto per ogni occasione. Ha attaccato alla cintura dell'abito una spilla a forma di ape. Non si tratta di un prezioso reale, fa parte della sua collezione personale ed è caratterizzata da minuscoli cristalli colorati che vanno a decorare le ali e il corpo dell'insetto.

La spilla a forma di ape

Camilla rilancia i polka dress

La regina ha inoltre pensato bene di anticipare l'estate alle porte con un abito che si rivelerà perfetto per la bella stagione. Ha indossato una chemisier a pois firmata Samantha Sung, un modello a fondo verde decorato all-over con dei pallini bianchi: ha la gonna morbida al ginocchio, le maniche lunghe e una cintura in tinta intorno al punto vita. Il dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati di moda più attenti? Camilla lo ha riciclato ma tanto è bastato per rilanciare i polka dress (amatissimi anche da Kate Middleton). In quante seguiranno l'esempio della sovrana per aggiungere un tocco chic e glamour alle loro vacanze?