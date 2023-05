Helen Mirren coi capelli blu a Cannes: una diva ribelle che se ne frega del giudizio altrui Helen Mirren ha sfilato sul tappeto rosso di Cannes per la prima del film Jean Du Barry, sfoggiando un insolito look turchino dalla testa ai piedi.

A cura di Beatrice Manca

Cinema, moda e glamour: martedì 16 maggio è iniziata la 76esima edizione del Festival di Cannes. Sul tappeto rosso inaugurale le dive hanno sfilato in un trionfo di colori e paillettes. Tra le più fotografate della serata c'è sicuramente Helen Mirren che ha stupito tutti con i capelli turchini abbinati all'abito, come una Maria Antonietta punk. L'attrice, 77 anni, non si lascia condizionare da tabù e pregiudizi: se non è stile questo…

Helen Mirren sul red carpet coi capelli blu

Helen Mirren ha sfilato sulla Montée des Marches per la première del film Jeanne du Barry, con Johnny Depp. Ha rubato la scena con un lungo abito celeste a maniche lunghe, con scollatura a V e drappeggio sui fianchi, firmato Del Core. L'abito era completato da uno strascico e da preziosi gioielli di diamanti: Helen Mirren ha abbinato al colore del vestito anche la manicure e il colore dei capelli, raccolti in uno chignon spettinato con mollette e clip.

Helen Mirren in Del Core

Cosa c'è scritto sul ventaglio di Helen Mirren

Non è la prima volta che Helen Mirren mostra una chioma insolita sul red carpet: i suoi capelli lunghi e argentati sono diventati un marchio di fabbrica. Non a caso è testimonial di L'Oréal Paris e a 77 anni non ha alcuna intenzione di smettere di giocare con lo stile. Un altro dettaglio che ha attirato molto l'attenzione è il ventaglio nero con la scritta #WorthIt. Anche se molti ci hanno visto una presa di posizione in favore di Amber Heard (sullo stesso red carpet sfilava Johnny Depp) la spiegazione è un'altra, ed è molto più semplice: è il motto di L'Oréal, conosciuto in italiano come "Perché voi valete".