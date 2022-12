Harry e Meghan, perché tutti parlano della coperta di lusso dei duchi di Sussex Tutti parlano della coperta dei Sussex: nella docuserie Harry&Meghan fa la sua comparsa in una scena in cui la duchessa piange e si dispera. Il plaid è diventato subito virale.

A cura di Giusy Dente

È uscito da pochi giorni su Netflix e già non si parla d'altro: il documentario Harry&Meghan ha sollevato in poco tempo critiche e polemiche, ma anche tanta curiosità. I duchi di Sussex avevano annunciato tempo fa l'arrivo di questa produzione, presentata non solo come il racconto di una romantica storia d'amore, ma anche come l'occasione per rivelare retroscena e materiale inedito sulla royal family. In realtà il docufilm non sta ottenendo le reazioni sperate. Antonio Caprarica, giornalista e scrittore nonché massimo esperto della famiglia reale, l'ha definita un'operazione commerciale piena di bugie.

La storia dei Sussex su Netflix

La prima parte di Harry&Meghan è già disponibile su Netflix, mentre i restanti episodi verranno rilasciati sulla piattaforma il 15 dicembre. Sono i duchi di Sussex a raccontare la loro storia, dal loro punto di vista, attraversando tutte le fasi della loro vita insieme: l'inizio della relazione, il matrimonio, l'ingresso nella famiglia reale, poi i figli, la cosiddetta Megxit, la nuova vita negli Usa. Nei primi episodi sono state mostrate tante foto private della coppia, nonché dei figli Lilibet e Archie. L'ex attrice ha raccontato diversi aneddoti del suo passato e della sua vita a corte. Si è per esempio sbottonata circa alcune sue scelte di stile: ha giustificato i colori neutri del guardaroba motivandoli con la precisa volontà di non indossare le stesse tonalità delle altre donne della famiglia.

Il dettaglio nascosto nel trailer

C'è un dettaglio, visibile già nel trailer della docuserie, che ha attirato molta curiosità da parte del pubblico. Si tratta di un accessorio: la coperta Hermès Avalon che nel teaser fa la sua comparsa sul divano dell'attrice. In tanti si sono riversati su Google, generando un aumento nel volume delle ricerche rispetto alla media. Il prodotto in questione è uno dei più iconici della Maison, che oltre ad accessori e abbigliamento realizza anche complementi d'arredo per la casa.

in foto: coperta Hermès

Questo plaid in lana e cachemire è un accessorio che ha debuttato sul mercato nel 1988. È caratterizzato da un tradizionale disegno a quadri con le iniziali della Casa di moda ed è disponibile in diversi colori e dimensioni. Sul sito ufficiale il prezzo base è di 1290 euro. Tutti parlano della coperta, ben visibile nel trailer e in una scena importante della docuserie, in cui Meghan Markle piange a dirotto, proprio come la Carrie Bradshaw interpretata da Sarah Jessica Parker. Lo stesso plaid, infatti, si vede anche in un episodio di Sex and the City, nonché nel film Marry Me con Jennifer Lopez. La possiedono diverse celebrities, tra cui la piccola Penelope Disick (la figlia di 10 anni di Kourtney Kardashian Barker) e Giulia De Lellis, quest'ultima nella colorazione bianco e rosa.