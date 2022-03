La coperta di lusso di Giulia De Lellis: quanto costa il plaid bianco e rosa Giulia De Lellis, di ritorno dalla Settimana della Moda di Parigi, si è presa qualche minuto per chiacchierare con i suoi follower, come fa spesso. Nelle Instagram Stories non è passato inosservato il dettaglio del plaid.

A cura di Giusy Dente

Instagram @giuliadelellis103

Giulia De Lellis nei giorni scorsi è volata nella capitale francese per assistere ad alcune sfilate in programma alla Paris Fashion Week, dedicate alle nuove collezioni della stagione Autunno/Inverno 2022-23. Non poteva mancare la foto con la Torre Eiffel sullo sfondo: nello scatto la 26enne indossa un look a prova di freddo, con un paio di shorts sgambatissimi, crop top, mini blazer e tacchi vertiginosi. L'influencer sa essere sempre trendy e chic, segue le tendenze in ogni occasione e i suoi look (curatissimi in ogni dettaglio) fanno sempre centro. Non rinuncia alle griffe anche nei momenti di relax.

Lo stile trendy di Giulia De Lellis

Che si tratti di serate di gala o di momenti di vita quotidiana, Giulia De Lellis non rinuncia mai ad uno stile impeccabile. Certo, anche lei ha i suoi momenti no, anche se quando si tratta di influencer famose si tende a pensare che abbiano delle vite perfette. Lei ha smontato questo falso mito parlando apertamente dei suoi problemi di acne, che l'hanno resa insicura e che le rendono difficile guardarsi allo specchio e accettarsi sempre. Ha anche ammesso di aver fatto ricorso al fotoritocco, proprio per questo motivo. Ma con la stessa sincerità, non ha esitato anche a mostrarsi del tutto struccata, con le cicatrici sulla pelle. Proprio quelle cicatrici le aveva sul viso anche al Festival del Cinema di Venezia, quando si è imposta come icona skin positive, senza paura di sfilare sul red carpet coi brufoli. In quell'occasione aveva sfoggiato degli eleganti outfit griffati, ma anche in vesti più casual non rinuncia mai al lusso e alle firme di grandi Maison.

Il plaid di lusso di Hermès

Rientrata da Parigi, Giulia De Lellis si è presa qualche minuto per chiacchierare con i suoi follower, come fa spesso. Ne ha approfittato per parlare di iniziative legate alla Festa della Donna, per poi rimettersi subito al lavoro. Nelle Instagram Stories l'influencer è struccata, indossa una vestaglia rosa e ha una coperta per proteggersi dal freddo. Sul plaid spicca l'iconica H che fa subito venire in mente la Maison Hermès. Sul sito del brand in effetti ce ne sono diversi in vendita, molto simili ma in altri colori, tutti in lana Merinos e cachemire: il prezzo va dagli 800 ai 1290 euro. Quello rosa e bianco della De Lellis potrebbe essere un modello Avalon di passate collezioni, anche se cercando in rete alcuni rivenditori lo hanno ancora disponibile e lo vendono a circa 700 euro. Una vera e propria calda coccola di lusso!