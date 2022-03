Giulia De Lellis sbarca a Parigi: sfida il freddo con shorts sgambatissimi e collant bianchi Giulia De Lellis è volata a Parigi per partecipare ad alcuni eventi legati alla Fashion Week e ne ha approfittato per posare sullo sfondo della Tour Eiffel. Ha sfoggiato un look a scacchi perfetto per la primavera, con crop top, mini blazer e shorts sgambatissimi tutti coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis è volata a Parigi, sta prendendo parte a eventi e serate della Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23 e non può fare a meno di documentare ogni dettaglio dell'esperienza sui social, dalla colazione a base di croissant francesi alle passeggiate sullo sfondo della Tour Eiffel. Ad attirare le attenzioni dei followers non possono che essere i suoi look, tutti curatissimi, ricercati e all'insegna del glamour. Ieri sera, in particolare, ha sfidato il freddo con un completo che si rivelerà perfetto per la primavera: è a scacchi bianchi e azzurri e ha degli shorts sgambatissimi.

Il look parigino di Giulia De Lellis

Quale migliore occasione della Paris Fashion Week per lanciare trend da seguire durante la prossima stagione? È proprio quanto fatto da Giulia De Lellis, che negli scatti realizzati sullo sfondo della Tour Eiffel ha sfoggiato un adorabile completo a scacchi in bianco e azzurro firmato Alessandra Rich. Ha abbinato mini blazer, crop top e pantaloncini, tutti coordinati in tweed di cotone, anche se i veri protagonisti dell'outfit sono stati senza dubbio gli shorts. Si tratta di un modello a vita alta con due bottoni gioiello sui lati, la cui particolarità sta nella linea sgambatissima. Riusciranno a diventare i pantaloncini must-have della Primavera/Estate 2022?

Giulia De Lellis in Alessandra Rich

Giulia De Lellis segue il trend delle maxi zeppe

Al motto di "Oggi esco scalza", Giulia De Lellis ha completato l'outfit parigino con le scarpe must-have di stagione, i décolleté con zeppa e maxi tacco. Ha scelto il modello in vernice bianca firmato Valentino, caratterizzato da un cinturino alla caviglia con la fibbia gold logata. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 850 euro. Nonostante le temperature gelide, ha coperto le gambe semplicemente con un paio di collant velatissimi in total white, accessorio che ha aggiunto un tocco etereo al look in pieno stile primaverile. In quante prenderanno ispirazione da lei durante la bella stagione?