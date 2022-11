Gli abiti da sposa più cercati del 2022: in classifica J-Lo, Britney Spears e le Kardashian Delle star che si sono sposate nel 2022, chi ha generato più curiosità in merito al vestito bianco? Ecco la classifica: al primo posto non ci sono né J-Lo, né Britney Spears né le Kardashian.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez in Ralph Lauren

Il 2022 ha visto diverse celebrities convolare a nozze. Quando si parla di matrimoni, l'aspetto che attira sempre più attenzione è certamente l'abito da sposa. Dato che l'anno volge al termine è tempo di bilanci e classifiche, anche per ciò che riguarda i vestiti nuziali più belli sfoggiati da gennaio in poi. Quali sono stati quelli che hanno generato più curiosità, più interesse, la maggiore mole di ricerche in rete? La risposta (con qualche sorpresa) la fornisce Google. Il motore di ricerca ha messo in ordine le domande rivolte dagli utenti e ha stabilito quale star ha catalizzato maggiormente su di sé l'attenzione nel fatidico giorno del sì, per il suo candido look.

Nicola Peltz Beckham al primo posto

Una ricerca condotta dagli esperti di tessuti Dalston Mill Fabrics ha analizzato i dati di Google raccolti dall'inizio del 2022 per stabilire quale abito da sposa delle celebrità abbia generato il maggiore aumento nelle ricerche di abiti da sposa. Il primo posto se l'è aggiudicato Nicola Peltz: l'attrice 27enne ha sposato Brooklyn Beckham indossando un abito bianco Valentino Haute Couture realizzato su misura, una vera e propria opera d'arte in pizzo con schiena nuda. La scelta finale, dunque, non è ricaduta come si era in un primo tempo ipotizzato su una creazione personalizzata firmata da Victoria Beckham, mamma dello sposo. L'outfit nuziale dell'attrice secondo lo studio ha generato il maggior aumento di ricerche di abiti da sposa nel Regno Unito quel giorno, con un aumento del 194% sopra la media.

Nicola Peltz Beckham in Valentino Haute Couture

Kylie Jenner con l'abito da sposa-non da sposa

Kylie Jenner rientra nella classifica degli abiti da sposa più cercati su Google nel 2022, anche se in realtà non si è sposata! La verità è che l'influencer ha sfilato sul tappeto rosso del Met Gala con un vaporoso abito bianco firmato Off-White, sfoggiato in onore del compianto Virgil Abloh (lo stilista visionario prematuramente scomparso). Lo ha abbinato a un originale cappellino da baseball con veletta. Questo stravagante look ha fatto aumentare le ricerche di "abito da sposa" del 182% rispetto al volume di ricerca medio.

Leggi anche Il matrimonio di Britney Spears: per cucire il vestito da sposa con perle ci sono volute oltre 700 ore

Kylie Jenner in Off White Couture

Kourtney Kardashian sul podio

C'è anche Kourtney Kardashian nella top three della classifica. Ha sposato il batterista dei Blink 182 Travis Barker tre volte: un rito non ufficiale a Las Vegas, poi una cerimonia legalmente riconosciuta a Santa Barbara e una terza in Italia. La sposa si è aggiudicata il terzo posto grazie alle sue audaci scelte dei giorni del sì italiano. Qui tutto è stato curato nei minimi dettagli. Dolce&Gabbana, Maison da tempo legata alla famiglia Kardashian, ha firmato i look nuziali. Pizzo, corone, maxi croci: il gotico è stato il tema portante per tutti gli invitati. Abito di Dolce&Gabbana anche per la sposa: un mini dress con corsetto di raso ispirato alla lingerie anni Sessanta abbinato a lunghissimo velo con la Madonna ricamata. La creazione della Maison italiana ha fatto aumentare le ricerche di del 167% sopra la media.

Kourtney Kardashian in Dolce&Gabbana

Britney Spears quarta in classifica

Al quarto posto c'è l'abito da sposa di Britney Spears, che questa estate ha sposato Sam Asghari in una cerimonia intima e riservata. Tra i presenti c'erano anche Madonna, Drew Barrymore, Selena Gomez, e Paris Hilton. La popstar per il grande giorno si è affidata all'atelier di Donatella Versace, sua amica di vecchia data: un romantico abito scivolato, con scollatura a cuore e spalle nude, completato con lungo strascico, velo bianco e guanti trasparenti. Per la seconda parte del ricevimento si è cambiata d'abito, optando per due mini dress, uno nero e uno rosso. Ha portato un aumento del 158% nelle ricerche della keyword "abito da sposa".

Britney Spears in Versace

J-Lo è settima

Il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck è stato senza dubbio uno dei grandi eventi del 2022. La coppia si è ritrovata a distanza di 20 anni dalla fine della relazione. Si sono sposati due volte: prima una cerimonia intima e segretissima, poi una grandiosa cerimonia nella lussuosa tenuta nell'attore in Georgia, assieme a tanti amici. La 52enne a Las Vegas ha sfoggiato due diversi abiti bianchi: uno vintage di Alexander McQueen, l'altro tutto di pizzo firmato Zuhair Murad. Per la seconda festa di nozze ha preferito puntare su un unico stilista, Ralph Lauren: la Casa di moda ha realizzato per lei tre diversi vestiti bianchi personalizzati.

Jennifer Lopez in Ralph Lauren

Chi sono le ultime spose della classifica

Al quinto posto della classifica c'è Stacey Solomon, che nel giorno delle nozze si è affidata a una creazione principesca firmata Berta. Sesto posto per Carrie Johnson, che ha detto di sì all'ex premier britannico Boris Johnson: insieme dal 2020, la coppia ha già un figlio. La sposa ha fatto una scelta insolita: ha noleggiato l'abito, una creazione di Savannah Miller con la schiena nuda. Ottavo posto per la star inglese Harry Maguire, che ha sposato Fern Hawkins in total look Berta. Chiudono la classifica Billie Lourd e Bella Hadid, la prima in un sontuoso abito Rodarte e la seconda con un abito da sposa con maniche e gonna a palloncino di Off-White, abbinato a scarpe da ginnastica. Ma attenzione, la modella non si è sposata davvero: ha indossato il vestito solo in passerella, durante una sfilata.