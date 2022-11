Britney Spears in abito da sposa sui social: “Questo è il velo della mia bis-bisnonna, sono un angelo” Britney Spears è tornata a indossare l’abito bianco ma questa volta il matrimonio con Sam Asghari non c’entra nulla. La popstar si è trasformata in una vera e propria sposa con il velo della sua bis-bisnonna.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears è tornata libera da circa un anno a questa parte, ha detto addio alla tutela legale del padre e si è riappropriata dei suoi spazi. Ora non solo gestisce ogni aspetto della sua vita senza alcun intervento esterno ma è tornata anche a usare i social senza essere controllata. Non sorprende, dunque, che spesso posi completamente nuda, sentendosi finalmente lontana da ogni tipo di restrizione. Nelle ultime ore, però, ha fatto parlare di lei con una serie di scatti vestita, nei quali indossa un sinuoso abito bianco da sposa. Non si tratta però del vestito che ha indossato al matrimonio di Sam Asghari ma di un capo vintage a cui è molto legata.

Britney Spears con lo slip dress bianco

Alle nozze dello scorso giugno Britney Spears aveva incantato tutti con un lungo abito firmato da Donatella Versace, una chicca total white decorata con le perle che ha richiesto ben 700 ore di lavoro per essere portata a termine. Nelle ultime ore è tornata a posare in bianco con un vestito che sembra a tutti gli effetti "da matrimonio". Si tratta di uno slip dress di seta, un modello lungo e sinuoso dalla silhouette fasciante e con una scollatura generosa decorata con del pizzo in tinta. La popstar lo ha sfoggiato senza reggiseno, lasciando intravedere la forma dei capezzoli.

Britney Spears col velo nuziale

Perché Britney Spears ha posato come una sposa

Per completare il tutto Britney non ha potuto fare a meno di aggiungere un lungo velo di tulle e pizzo, portato sui capelli sciolti e ondulati, proprio come se fosse pronta per salire sull'altare. Nella didascalia del post caricato su Instagram ha spiegato qual è il motivo per cui si è immortalata con questo insolito look bridal. Le sue parole sono state: "Non indosso mai i miei abiti, sono così belli! Questo è il velo della mia bis-bisnonna… sono proprio un angelo". Insomma, la Spears ha rispolverato un accessorio delle sue antenate trasformandosi in una vera e propria dea dell'amore. Starà pensando di rinnovare le promesse d'amore col suo Sam?