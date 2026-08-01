Giulia Salemi regala a Pierpaolo Petrelli per il compleanno un orologio che nasconde una storia e costa 5mila euro

Pierpaolo Petrelli ha festeggiato il 36esimo compleanno in famiglia con la compagna e in figli durante un soggiorno estivo in montagna. Giulia Salemi per l’occasione ha regalato al compagno un prezioso orologio dietro cui si nasconde una storia molto particolare.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli con il piccolo Kian

Il 31 luglio 2026 Pierpaolo Petrelli ha compiuto 36 anni. Nessun grande festeggiamento o maxi party per l'ex gieffino, che ha voluto celebrare il compleanno in famiglia, con la compagna Giulia Salemi e il figlio Kian, durante un soggiorno estivo in montagna ad Avelengo, nei pressi di Merano in Trentino Alto Adige. Salemi ha fatto una sorpresa al compagno regalandogli un prezioso orologio firmato Cartier.

Giulia Salemi consegna il regalo al compagno

Le vacanze in montagna dei Prelemi

Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi hanno iniziato la loro estate trascorrendo diversi giorni in varie località turistiche in Italia, dal lago di Garda al Trentino Alto Adige. Lei agli inizi di luglio è volata in Sicilia, con il piccolo Kian e la madre Fariba Tehrani, per partecipare al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, evento durante il quale Salemi ha affrontato alcuni piccoli imprevisti, tra questi il problema con l'abito della cerimonia dimenticato a Milano.

Pierpaolo Petrelli riceve il regalo per il suo 36esimo compleanno

Ora la coppia è in vacanza nei pressi di Merano e sta trascorrendo un soggiorno nell'hotel di lusso Viktoria Alpine Hideaway di Avelengo. Seguono dunque l'ultimo travel trend che spopola tra le coppie con figli, le quali sempre più spesso fuggono dal caldo della città e dal caos delle località di mare per trovare ristoro e relax in località di montagna. Tra le fan Vip delle mountain vacation c'è anche Belén Rodriguez, la quale trascorre spesso week end con la famiglia nello chalet Fior di Roccia nei pressi di Courmayeur.

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L'orologio Cartier ricevuto da Petrelli per il compleanno

Il regalo di Giulia Salemi per il compleanno di Pierpaolo Petrelli

Tornando ai Prelemi, i due ieri hanno festeggiato il compleanno di Pierpaolo con una torta, mentre al mattino Giulia ha svegliato il compagno consegnandogli un prezioso regalo. Salemi ha posizionato sul letto al fianco di Petrelli una scatola di Cartier. Nel cofanetto rigido era posizionato un orologio modello Santos-Dumont, con cassa rettangolare dagli angoli arrotondati in acciaio color argento, circondata dall'iconico motivo con viti di Cartier che troviamo anche sui bracciali Love della Maison di gioielleria. L'orologio costa 5250 euro ed è impreziosito da lancette blu che richiamano il colore del cinturino in pelle di alligatore e la pietra sintetica dal taglio cabochon applicata sulla corona laterale.

L'orologio Santos–Dumont di Cartier

La storia dietro la nascita dell'orologio Santos-Dumont di Cartier

Come tutti i gioielli di Cartier, anche dietro la nascita dell'orologio Santos-Dumont si nasconde una storia molto particolare. Era il 1904 quando Louis Cartier realizzò il modello per un caro amico, l'aviatore brasiliano Alberto Santos Dumont, celebre per essere stato un pioniere nell'ambito dell'aviazione, considerato da molti figura fondamentale poiché erano a sua firma i progetti che hanno poi portato alla nascita dei primi dirigibili e aeroplani. Santos-Dumont aveva rivelato all'amico Cartier il suo desiderio di conoscere l'ora anche mentre era in volo, per questo il gioielliere creò per lui uno dei primi orologi da polso che oggi porta il nome dell'aviatore. Il modello è diventato un'icona di Cartier e negli anni l'orologio si è evoluto, cambiando forma e foggia, sono moltissime infatti le varianti oggi disponili e che si sono susseguite negli anni.