Giulia De Lellis con la collana di famiglia: i ciondoli sono un omaggio a Tony Effe e Priscilla

Giulia De Lellis ha trascorso il weekend al mare e ne ha approfittato per sfoggiare la nuova collana “di famiglia”. I ciondoli, infatti, sono degli omaggi a Tony Effe e alla piccola Priscilla.

Giulia De Lellis ha dato ufficialmente il via all'estate 2026, la prima che trascorre con la piccola Priscilla, la figlia nata lo scorso ottobre dall'amore con Tony Effe. Sebbene abbia mille impegni lavorativi che la tengono lontana da casa, riserva sempre il weekend alla famiglia, così da godersi sia l'amore con il rapper che l'incredibile esperienza della maternità. Negli ultimi giorni, ad esempio, ha trascorso il suo tempo libero in riva al mare in un lido super chic con tende e lettoni (non è chiaro se sia nei pressi di Roma o a Forte dei Marmi) e sui social ha documentato l'esperienza con un album dedicato. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha una collana preziosa che nasconde una dedica alla piccola Polly e al compagno Tony.

La nuova collana dell'estate di Giulia De Lellis

Non è estate senza collane colorate e originali e Giulia De Lellis sembra saperlo bene: dopo il girocollo con conchiglie e pesci in pvc multicolor, durante gli ultimi giorni trascorsi al mare ha lasciato in vista il nuovo gioiello. Si tratta di un prezioso firmato Merù, una storica boutique orafa nel cuore di Milano nata nel 1959 grazie all'estro creativo di Francesco Mereu (e oggi gestita dai figli Bartolomeo ed Elisabetta). La collanina è un filo sottile in oro giallo 18 carati ma la cosa particolare è che è decorata con dei ciondoli smaltati a fuoco e decorati con degli adorabili angioletti dipinti a mano. Giulia ne ha scelti tre diversi: uno riproduce se stessa, uno il compagno Tony Effe e l'ultimo la piccola Priscilla.

Merù Gioielli

Quanto costa il collier di famiglia di Giulia De Lellis

La nuova collana "di famiglia" di Giulia De Lellis è un pezzo personalizzato su richiesta. Sul sito ufficiale di Merù, infatti, è in vendita solo la versione basic con un unico angelo pendente, il prezzo? 985 euro, cifra che sale a oltre 2.000 euro se si opta per la collanina arricchita da alcune pietre di luna. Tutti gli appassionati del genere di sicuro avranno avuto l'impressione di aver già visto il prezioso e il motivo è molto semplice: prima dell'influencer lo aveva già indossato Chiara Ferragni, che si era fatta realizzare dei ciondoli ispirati a Leone e Vittoria. Insomma, a quanto pare è questa la collana più desiderata dalle mamme "famose". In quante sognano di sfoggiarla al collo?