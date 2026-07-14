Giulia De Lellis e Priscilla col cappello fragolina: i look mini-me sono la mania dell’estate 2026

Giulia De Lellis è in vacanza con Priscilla e ne ha approfittato per seguire la mania mini-me: ecco l’adorabile look fragolina che hanno sfoggiato mamma e figlia per una giornata in piscina.

Le temperature roventi tipicamente estive sono ormai arrivate e tutti provano a trovare un po' di refrigerio al mare o in piscina. Certo, per molti le ferie sono ancora solo un lontano miraggio, ma è chiaro che anche in questi casi si prova ad approfittare del weekend e di ogni momento libero per combattere il caldo come meglio si può. Giulia De Lellis non se lo è lasciato ripetere due volte e, mentre Tony Effe è volato in America per motivi professionali, si è concessa una vacanza in famiglia con i genitori e con la piccola Priscilla. Quale migliore occasione di questa per seguire la mania mini-me?

I cappelli coordinati di Giulia De Lellis e Priscilla

Le vacanze di Giulia De Lellis sono cominciate già da diverse settimane ma, dopo diversi impegni lavorativi in giro per l'Europa, solo ora si sta concedendo un po' di vero relax. Non sorprende, dunque, che abbia voluto tenere top secret la location in cui si trova, documentando il viaggio in famiglia solamente con alcuni primi piani su Priscilla in piscina tra le braccia delle persone care che sono con lei. Ad aver attirato le attenzioni dei followers è stato uno scatto in particolare, quello in cui mamma e figlia fanno il bagno abbracciate con indosso un adorabile cappello a forma di fragolina coordinato. Si tratta di un modello firmato Tropiscape, è il classico cappello pescatore ma con la falda a effetto volant e dei dettagli verdi al centro del capo che riproducono la classica forma della fragola. Quanto costa? Facilmente reperibile sugli e-commerce di moda low-cost, viene venduto a circa 10 euro sia in formato adulto che kids.

Cappello Tropiscape

Come seguire il trend mini-me in estate

Lo scatto realizzato di spalle con Giulia e Priscilla col cappello fragolina ha fatto letteralmente sciogliere i followers, soprattutto dopo essere stato accompagnato dalla didascalia "Fragolina tornata da mamma fragola". Tanto è bastato per rilanciare la mania più dolce di ogni estate, quella dei look mini-me, ovvero degli outfit coordinati mamma-figlio. Come dimostrato da Giulia De Lellis, non serve necessariamente sfoggiare dei vestiti identici, basta un accessorio o un piccolo dettaglio, da un cappello a una borsetta, fino ad arrivare a un fermacapelli, per rendere il proprio stile balneare super adorabile. L'effetto wow è assolutamente assicurato e si potrà dare vita a degli scatti super Instagrammabili da boom di like. In quanti seguiranno la dolcissima moda mini-me durante le prossime vacanze?

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