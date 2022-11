Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, look di coppia con camicia bianca e abito in pelle Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show con un look di coppia che mixa classico e moderno.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno portato al Maurizio Costanzo Show una ventata d'amore. La coppia è più affiatata che mai, prosegue felicemente questa storia d'amore nata sotto i riflettori in cui forse tanti all'inizio non credevano. Invece i due, da quando si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip, sono inseparabili e fanno grandi progetti insieme. Stanno insieme da due anni e anche professionalmente parlando sono entrambi molto realizzati al momento. Sia l'uno che l'altra sono attualmente coinvolti proprio nel Grande Fratello Vip, ma stavolta non come concorrenti: lei è l'esperta social in studio, lui conduce il GF Vip Party con Soleil Sorge. Insomma, sia amore che lavoro proseguono a gonfie vele.

Giulia e Pierpaolo in coppia da Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è uno dei fan dei Prelemi, come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati affettuosamente soprannominati. Entrambi godono dell'affetto di una community che li supporta sin dall'ingresso nella casa del GF, due anni fa. La loro storia, nata in modo graduale e spontaneo sotto i riflettori, ha appassionato il pubblico, che continua a seguirli e a gioire dei loro successi. Sul palco del Teatro Parioli di Roma, sede del Maurizio Costanzo Show, hanno parlato della loro vita insieme: lui le ha anche dedicato una canzone d'amore, facendo emozionare pubblico in sala e telespettatori.

Il look di coppia dei Prelemi

Uno dei punti di forza di Giulia Salemi, che l'ha resa popolarissima in tv e sui social, è il suo stile sempre trendy, in cui lascia spazio anche alla sperimentazione, risultando mai banale. Basti guardare le puntate del GF Vip: sta passando dai look total black che restano tra i suoi preferiti a quelli coloratissimi e in nuance pastello, puntando sempre su capi di tendenza, femminili e sensuali.

Ultimamente ha una certa predilezione per pelle e latex. In studio con Alfonso Signorini ha debuttato con un completo audace e ha riproposto la scelta in occasione di Halloween, quando ha stupito tutti con degli inediti capelli biondi. Latex anche nella quattordicesima puntata, ma stavolta in chiave nude con gambe in primo piano. Da Maurizio Costanzo i due hanno puntato sul bianco-nero di coppia.

Pierpaolo Pretelli ha indossato un completo scuro Giorgio Armani: costa 1950 euro. L'elegante completo è una rivisitazione in chiave più moderna di quello tradizionale, che vede protagonista la giacca taglio camicia. L'ha abbinato a intramontabile camicia bianca classica. Giulia Salemi, invece, si è affidata a un brand di cui ha già indossato le creazioni al GF Vip.

L'abito di pelle color cioccolato è di Desa 1972: lungo fino alle caviglie, corpetto senza spalline, spacco posteriore. Costa 848 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali color oro alla schiava, con tacco alto e lacci tutt'intorno alla caviglia e su fino al polpaccio. Belli, spigliati, di successo, innamoratissimi: i fan non aspettano altro che vederli sull'altare.