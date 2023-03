Georgina Rodriguez diva in rosso: abbina abito con maxi scollatura e foulard di seta Nei look di Georgina Rodriguez non mancano mai gli accessori griffati. Il foulard, accessorio amato dalle icone del cinema del passato, è di un brand di lusso.

A cura di Giusy Dente

In questi giorni Georgina Rodriguez ha dato un annuncio importante: il ritorno della sua docuserie. Le nuove puntate di Soy Georgina arriveranno su Netflix il prossimo 24 marzo. Come la precedente stagione, il focus di questa produzione del colosso dello streaming è la vita della 29enne a 360 gradi: l'attività di imprenditrice e donna d'affari, i viaggi, le vacanze, il lusso, ma anche la quotidianità di mamma e compagna di un grande campione. La modella e Cristiano Ronaldo hanno sei figli. Anche sui sui social Georgina Rodrigeuz è solita mostrare tutto questo, condividendo con fan e follower le sue giornate alle prese con impegni professionali e di famiglia. Le ultime foto arrivano da uno shooting day, forse per il progetto targato Netflix o chissà, forse per qualche novità in arrivo.

Il nuovo look di Georgina Rodriguez

L'uscita della seconda stagione di Soy Georgina è imminente e dunque la modella è molto presa dai suoi impegni professionali. Si è recata sul set di uno shooting fotografico, portando con sé fan e follower. Gli scatti pubblicati su Instagram arrivano dall'Arabia Saudita, dove la modella si è da poco trasferita col compagno e i figli.

Il nuovo contratto di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il Manchester United e ha firmato con la squadra Al-Nassr, ha richiesto il trasferimento di tutta la famiglia. E difatti proprio in Arabia Saudita la compagna del calciatore ha festeggiato i 29 anni, con un party in una location lussuosa in cui ha sfoggiato un look total white con abito di maglia dallo scollo a barca. Questi vestiti sono tra i suoi preferiti, un must del suo guardaroba.

in foto: abito Skims

Georgina Rodriguez fan degli abiti in maglia

Gli abiti in maglia sono un vero e proprio passepartour: caldi, comodi, chic, facilmente abbinabili. Si sono imposti come tendenza dell'Autunno/Inverno in corso, una tendenza irrinunciabile che ha conquistato le celebrities e le passerelle. Modelli a tinta unita o a fantasia, lunghi o midi, abbinati a sneakers o tacchi alti: le possibilità sono infinite, adattabili per il giorno e per la sera. Georgina Rodriguez ha scelto un modello monocolore coloratissimo.

Si tratta di un capo della collezione Skims di Kim Kardashian, rosso e con spalle completamente nude. Costa sul sito ufficiale del brand costa 100 euro. Lo ha abbinato ad accessori di lusso e gioielli apparentemente di grande valore: uno scintillante orologio d'oro e un anello con diamante a goccia. Immancabile la sua borsa del cuore: la Birkin di Hermés, di cui possiede più modelli tutti di colori diversi (e tutti costosissimi).

in foto: carré Cartier

Questo accessorio è tra i più pregiati e lussuosi al mondo: non a caso è la borsa preferita di celebrities e influencer. Quella della foto è la Black Shiny Porosus Crocodile Hardware, nera e in pelle di coccodrillo. Per completare l'outfit con un ulteriore tocco chic da vera diva, la compagna di Cristiano Ronaldo ha aggiunto un carré di seta arancione su cui spicca l'iconica pantera simbolo della Maison Cartier. Costa 420 euro sul sito del marchio. Il foulard è stato l'accessorio preferito delle attrici più glamour del passato e delle icone del cinema. Sono state grandi fan del carré, portato al collo o annodato sulla testa, Catherine Deneuve, Audrey Hepburn e Sophie Loren.