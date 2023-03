Georgina Rodriguez annuncia il ritorno della sua docuserie: il trailer tra borse di lusso e diamanti Il 24 marzo arriverà su Netflix la seconda stagione di Soy Georgina, la docuserie dedicata a Georgina Rodriguez. Tra abiti da sera, borse di lusso e diamanti, la modella racconterà la sua quotidianità da mamma, influencer, imprenditrice e compagna di Cristiano Ronaldo.

A cura di Valeria Paglionico

Georgina Rodriguez è pronta per tornare sul piccolo schermo a più di un anno dalla sua prima e fortunata esperienza: sui social ha annunciato l'uscita della seconda stagione della docuserie dedicata alla sua vita, Soy Georgina. Le nuove puntate arriveranno su Netflix il prossimo 24 marzo e racconteranno la sua quotidianità da mamma, influencer, donna d'affari e partner di un campione del calcio come Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore è stata proprio la modella a condividere su Instagram il video del trailer e, tra abiti da sera rosso fuoco, diamanti e borse di lusso, ha ancora una volta dimostrato di essere un'indiscussa icona fashion.

I look di Georgina Rodriguez per Soy Georgina

"Unisciti a Georgina Rodriguez – mamma, influencer, donna d'affari e partner di Cristiano Ronaldo – in questo ritratto emotivo e approfondito della sua vita", sono queste le parole con cui Netflix ha annunciato l'uscita della seconda stagione della serie dedicata alla modella. Naturalmente nel trailer non potevano mancare i look all'insegna del glamour e delle griffe, uno dei tratti distintivi della quotidianità di Georgina. Il video comincia con la protagonista che corre su un tapis roulant in abito rosso con le piume di Alessandra Rich e collana Serpenti di Bvlgari. Successivamente lascia spazio prima a un top fucsia fluo con guanti incorporati, poi a una tutina di pizzo total red con cappotto di pelo coordinato, il tutto senza mai rinunciare ai diamanti scintillanti.

Tutti i look del trailer di Soy Georgina

Completino sportivo ma con i tacchi a spillo, minidress fiocco in total pink, abito da sera in raso rosso di Galia Lahav, maxi vestito "caramella" di Valentino (sempre in rosa): a fare la differenza negli outfit di Georgina sono le borse di lusso, dalle quali non si separa mai, neppure quando va in palestra o fa il bagno. Nel trailer sfoggia prima l'iconica Swipe Mini trasparente di Coperni, meglio conosciuta come la "borsa a goccia", poi due Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo, la prima rosso ciliegia, la seconda viola (il valore di ognuna di loro supererebbe i 60.000 euro). L'ultimo outfit è l'unico personalizzato: la modella ha abbinato un cappotto di pelle ma con collo e manicotti di pelliccia rosa di Jakke a una t-shirt con su scritto "Who the f*** is Georgina?". Insomma, a giudicare dai presupposti, la nuova stagione della serie Netfliex sarà all'insegna delle "chicche" fashion.