Georgina Rodriguez glamour anche in tuta: abbina corsetto sportivo e borsa da 40 mila euro Georgina Rodriguez sa come rendere prezioso e originale anche un completo sportivo: ha abbinato al top-corsetto una borsa da circa 40 mila euro.

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez ama coniugare stile e comodità e anche quando è in viaggio non rinuncia allo stile glamour che la caratterizza. Sui red carpet punta tutto sulla femminilità: abiti da sera sinuosi e scintillanti, con profonde scollature e maxi spacco, immancabili tacchi a spillo e preziosi gioielli. Ma nei momenti di vita quotidiana sa come rendere trendy anche l'outfit più sportivo, aggiungendo dettagli di lusso e affidandosi a brand esclusivi.

Georgina Rodriguez con la tuta glamour

Benché Georgina Rodriguez sia una fan delle scarpe dal tacco vertiginoso, che sfoggia in tutte le occasioni importanti, le scarpe comode e sportive sono un elemento irrinunciabile anche per lei, in alcuni momenti della giornata. I look comfy della compagna di Cristiano Ronaldo non sono mai banali, anche in tuta sa come rendere l'outfit importante e glamour.

Stavolta ha puntato su un brand specializzato in indumenti da yoga, capi moderni amatissimi dalle celebrities che coniugano lusso, benessere e praticità. Hanno indossato le creazioni del marchio anche Gigi Hadid, Taylor Swift, Kendall Jenner e Hailey Baldwin. Georgina Rodriguez ha scelto un due pezzi total black.

in foto: top Alo Yoga

Il top è un capo molto originale, perché si ispira alla lingerie. La canotta possiede infatti i dettagli del corsetto, che la rendono più strutturata e fashion oltre che versatile. Costa 94 euro. La modella l'ha abbinata a un paio di leggings a vita alta tono su tono e coprispalle. Il tocco di colore è dato dalla borsa, uno dei modelli più costosi in commercio.

Quanto costa la borsa di Georgina Rodriguez

La Birkin di Hermès è la borsa di lusso più prestigiosa sul mercato, la preferita di celebrities e influencer. Il prezzo varia molto a seconda dei colori e dei materiali, ma può arrivare a cifre da capogiro. Georgina Rodriguez ne possiede diverse. Nella sua collezione di accessori griffati c'è la rarissima Nilo Crocodile in pelle di coccodrillo albino e diamanti da 300 mila euro, ma anche un modello blu da oltre 90 mila euro. La Birkin in pelle di coccodrillo arancione presenta inserti in palladio, il doppio manico e l'iconico lucchetto con la chiave. Ne possiede una identica anche Chiara Ferragni e costa "solo" 40 mila euro.