Belén Rodriguez è glamour: abito asimmetrico con frange scintillanti e borsa di cristalli Look total black per Belén Rodriguez, che ha scelto i dettagli sparkling per dare un tocco glamour all’outfit: frange scintillanti e borsa di cristalli da oltre 800 euro.

A cura di Giusy Dente

È un periodo d'oro per Belén Rodriguez, dal punto di vista sentimentale e non solo. La 38enne è più felice che mai accanto a Stefano De Martino: la coppia è tornata insieme qualche mese fa. E anche sul fronte professionale tutto va a gonfie vele. È presissima dalla conduzione de Le Iene, ma gli impegni lavorativi vanno anche oltre la televisione. Molto spesso la 38enne partecipa a serate ed eventi: l'ultima in ordine di tempo è quella di Dodo Jewels (brand di cui è testimonial).

I look glamour di Belén Rodriguez

Pochi giorni fa la showgirl argentina è stata ospite dell’inaugurazione di una beauty clinic a Napoli, dove ha sfoggiato un look "natalizio" rosso, con gonna di paillettes. Qualche giorno prima era stata la volta di una serata organizzata a La Rinascente di Milano in occasione dei 60 anni di Diabolik: vi ha preso parte con un look da vera dark lady, con schiena nuda e maxi spacco. Il total black è sempre una scelta vincente ed è un colore che sceglie spesso. Lo ha sfoggiato anche alla serata targata Dodo Jewels a cui ha preso parte insieme a diverse celebrities.

Il look scintillante di Belén Rodriguez

Lo stile di Belén Rodriguez è sensuale e glamour: ama gli abiti dalla silhouette aderente e fasciante, con maxi scollature e spacchi vertiginosi. Da appassionata di moda, non le sfuggono mai le tendenze del momento: i dettagli cut-out sono i suoi preferiti, ma ama puntare anche sull'effetto sparkling di paillettes e cristalli, perfetti per brillare e non passare inosservati a una serata di festa.

Spazia molto coi colori: da quelli accesi, fluo e vitaminici agli intramontabili total black e total white, che donano all'outfit un tocco sofisticato ed elegante. Alla serata targata Dodo Jewels ha scelto il nero, con tocchi argentati. L'abito con gonna asimmetrica e maniche lunghe è infatti impreziosito di frange scintillanti. Lo ha abbinato a collant neri velati e scarpe con cinturino alla caviglia e tacco a spillo.

in foto: borsa Benedetta Bruzziches

Ulteriore dettaglio luminoso, la borsa. Ha scelto un modello di Benedetta Bruzziches, specializzata proprio in accessori sparkling. La borsa Venus Petite è una pochette dalla forma morbida e ondulata, realizzata con una rete di scintillanti cristalli cuciti a mano. Sul sito ufficiale costa 810 euro. Ha ulteriormente impreziosito il look coi gioielli Dodo Jewels. Impossibile passare inosservata!