È già Natale per Belén Rodriguez: brilla con la gonna di paillettes rossa Belén ha preso parte all’inaugurazione di una beauty clinic a Napoli: ha scelto un look rosso fuoco con dettagli scintillanti.

A cura di Giusy Dente

In casa di Belén Rodriguez si respira già un perfetto clima natalizio. L'albero addobbato spicca nel salotto: decorazioni total white, maxi fiocco in cima, una piccola renna luminosa e un orso polare alla base. E nel frattempo si è fatto natalizio anche il look della showgirl argentina, che ha partecipato alla serata d'inaugurazione di una beauty clinic che ha aperto un centro in un'altra città.

Belén Rodriguez pronta per il Natale

Quest'anno il Natale di Belén Rodriguez sarà molto diverso dal precedente. Nel 2021 di questi tempi la showgirl era legata ad Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, ma già si respirava aria di crisi nella coppia. I due dopo alcuni giorni di freddezza e distacco, hanno trascorso la Vigilia separatamente e a gennaio hanno reso ufficiale la fine della loro relazione. Alcuni mesi più tardi l'argentina si è riavvicinata all'ex marito Stefano De Martino, padre di Santiago.

Hanno recuperato l'intesa, si sono riscoperti ancora innamorati e dopo aver tenuto per qualche tempo la storia lontana dall'esposizione mediatica, hanno confermato di essere tornati insieme. Sicuramente Belén e Stefano trascorreranno insieme le festività, all'insegna dell'amore e della ritrovata unità familiare.

Belén a Napoli col look rosso fuoco

La showgirl è volata a Napoli (la città di Stefano De Martino) per un impegno di lavoro. Ha partecipato all'inaugurazione di una beauty clinic che conosce bene. La 38enne, infatti, ama prendersi cura di sé a 360 gradi: lo fa attraverso l'alimentazione, lo sport, ma anche attraverso i giusti trattamenti estetici. Spesso si è rivolta proprio a Villa Brasini Beauty Clinic, il brand dell'amica Diletta Siniscalchi. Il centro partenopeo si va ad aggiungere a quelli già presente in diverse città: Roma, Milano, Monte Carlo, Monaco e Forte dei Marmi.

Belén ha preso parte alla serata da sola. Ha indossato un look fiammante, un completo total red composto da corpetto senza maniche e gonna longuette, tempestata di paillettes. Ha aggiunto un paio di décolleté nere, abbinate alla pochette. Per dare un ulteriore tocco di luce, ha completato l'outfit con un girocollo e un paio di orecchini. La showgirl argentina è già in perfetto clima natalizio, anche in quanto ad outfit.