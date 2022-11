Belén Rodriguez è una dark lady: l’abito cut-out con maxi spacco rivela la schiena nuda Belén Rodriguez ha partecipato a una serata organizzata a La Rinascente di Milano in occasione dei 60 anni di Diabolik. Ha scelto un look total black.

A cura di Giusy Dente

Foto @ignazio_sguera

La Rinascente ha organizzato un evento celebrativo per festeggiare i 60 anni di Diabolik, in presenza di tante celebrities e influencer: Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Rosa Perrotta, Melissa Satta, Federica Nargi . Tutti hanno partecipato con look total black ispirati agli iconici costumi di Diabolik e Eva Kant. Ha preso parte alla serata anche Belén Rodriguez.

Foto @ignazio_sguera

Belén Rodriguez in total black

Belén Rodriguez ha "omaggiato" l'iconico total black della tuta di Eva Kant e lo ha reinterpretato nel suo stile seducente e femminile. La showgirl argentina ama le scollature, gli spacchi, i capi aderenti e fascianti. Essendo un'appassionata di moda e tendenze di recente ha mostrato una certa predilezione per i capi con dettagli cut-out, i più gettonati al momento, amatissima dalle star. Sono stati il must della primavera, ma sembra che lo saranno ancora per un bel po'.

in foto: abito Nensi Dojaka

Le celebrities li amano perché donano all'outfit un tocco glamour e femminile, grazie ai tagli strategici che lasciano parti del corpo scoperte. Per partecipare alla serata milanese presso La Rinascente, Belén Rodriguez ha indossato un abito firmato Nensi Dojaka, stilista di cui in passato ha già indossato le creazioni. L'abito in morbido jersey costa 1887 euro: presenta cinturini intrecciati e dettagli cut-out attorno al seno, con un pannello in tulle sul davanti, maxi spacco laterale e schiena nuda.

Foto @ignazio_sguera

La showgirl argentina lo ha abbinato a décolleté nere con tacco alto e collant scuri velati. Ha completato il look con una borsa di Mabash. Il modello baby (quello più piccolo) costa 210 euro. Le due versioni più grandi costano rispettivamente 250 euro e 290 euro. Ha ulteriormente impreziosito il look con gioielli Damiani e ha optato, questa volta, per i capelli raccolti in un elegante chignon, con manicure multicolor in nuances autunnali. Una perfetta dark lady!